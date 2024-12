Kā ārstēt klepu? Ģimenes ārste Signe Novika iesaka labākos risinājumus

Ne vienmēr klepus rodas no vīrusa – daudzi cieš no atviļņa izraisīta klepus. Tādā gadījumā skābe no kuņģa ceļas uz augšu pa barības vadu un apdedzina rīkli. To ārsts nosaka, apskatot kaklu. Pie atviļņa klepus rīkles mugurējā siena ir graudaina, redzams kapilāru zīmējums. Lielākoties atviļņa klepus ir vakaros, tas ir viegls krekšķis, nevis kārtīgs, skaļš klepus. Šādā gadījumā cilvēki sūdzas, ka no rītiem sāp kakls, jo pa nakti skābe ir atplūdusi no kuņģa un apdedzinājusi kakla gļotādu.