Kā aukstais laiks, tā klepus klāt: zini, kurš klepus veids tev ir, un kā to ārstēt

Arī BENU Aptiekas klīniskā farmaceite Ilze Priedniece uzsver – klepus gadījumā ir svarīgi noskaidrot tā iemeslu un ārstēšanās līdzekļi jāizvēlas atbilstoši klepus veidam. Arī sīrupi ir jāizvēlas atbilstoši – sausam vai produktīvam klepum. Klepus sīrupi var būt no uztura bagātinātāju un bezrecepšu medikamentu klāsta, arī kā recepšu medikamenti, ko nozīmē ārsts. To sastāvā izmanto gan zāļu vielas, gan ārstniecības augus. Ir klepus sīrupi, kas piemēroti lietošanai tikai pieaugušajiem, un ir bērniem piemērotie. Vairums augu sīrupu piemēroti lietošanai no 3–4 gadu vecuma. Taču pieejami arī sīrupi, kas piemēroti lietošanai mazākiem bērniem – par to izvēli nepieciešams konsultēties ar ārstu vai farmaceitu. Jāatceras, ka sekretolītiskos līdzekļus, piemēram, ar ambroksolu, karbocisteīnu, nelieto bērniem līdz 2 gadu vecumam, jo pastāv vispārējs elpošanas simptomu pastiprināšanās risks, ja sekrēta izdalīšanās no bronhiem ir ierobežota.