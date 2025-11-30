Mīts: ja sāp kakls un piemeties klepus, tad pienu nedrīkst dzert. Vai tiešām?
Tik daudz dzirdēts un lasīts par to, ka ēdiens var gan ārstēt, gan radīt gluži pretēju efektu, ja slimības laikā tiek apēsts kas nepiemērots. Arī par piena lietošanu klepus laikā viedokļi dalās. Drīkst to dzert vai tomēr ne, skaidrību ievieš ausu, kakla un deguna (LOR) ārste Ligita Kupica.
“Man nav tādas informācijas, ka piens varētu kaitēt elpceļu saslimšanas gadījumā, tāpēc es teiktu, ka to var lietot, īpaši ar medu, kas slimojot ir pat vēlams. Nepatīkamu sajūtu piens var dot gadījumos, ja jau ir daudz gļotu. Tad var šķist, ka to kļūst vairāk un ir traucējošākas, bet tā ir subjektīva sajūta, kaitējumu piens nenodarīs. Vēl ieteicami ir dzērveņu, upeņu, cidoniju dzērieni, kas satur daudz C vitamīna.
Bet pats galvenais saslimšanas laikā ir vispār daudz dzert. Klepus gadījumā elpceļos esošās gļotas būs šķidrākas un labāk iztīrīsies – būs vieglāk atklepot. Iesaku visu, kas ir dabīgs un vitamīniem bagātīgs,” teic ārste un piebilst – ja ir angīna, labas zāles būs saldējums: “Vislabāk – parastais plombīrs, lai dabīgāks. Aukstums samazina tūsku, sāpes, un ir vieglāk. Vienīgi to nevajag ēst ārā, aukstumā. Ja runājam par saaukstēšanos, šis vārds radies no tā, ka organisms ir pārāk atdzisis un tad nepieciešams to sasildīt.
Pašā sākumā, kad cilvēks ir apaukstējies un jūt, ka sāk rasties iesnas vai kņudēt kakls, var iet pirtī, karstā dušā, vannā, palīst zem siltas segas, dzert karstas tējas, arī uzlikt ko siltu pie kakla, uz krūtīm. Tas viss ir ļoti, ļoti vajadzīgs pirmajā brīdī un dažkārt tā pat var apturēt slimības attīstību. Bet – šo visu nevajag darīt pēc pāris dienām, kad slimība jau ir sākusies ar iesnām, klepu vai kakla sāpēm. Jo ir grūti pateikt, vai sildīšana dos labumu vai gluži otrādi – kļūs vēl sliktāk. Karstums paplašina asinsvadus, var veidoties tūska un, ja ir kārtīgas iesnas, deguna dabīgās atveres aiztaisīsies ciet tūskas dēļ un var sākties strutains iekaisums blakusdobumos. Tāpēc sildīšanu iesaka tikai pašā slimības sākumā, bet ne pēc vairākām dienām.”
