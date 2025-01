Moka klepus. Ja nu tā ir pneimonija?

"Vakcīna pasargās no smagas Covid-19 vai gripas gaitas, attiecīgi, arī no iespējamās pneimonijas attīstīšanās. Savukārt, iegūstot pneimokoku vakcīnu pret visizplatītāko bakteriālās pneimonijas cēloni Streptococcus, būtiski tiek mazināts risks iedzīvoties patiešām smagā, vecāka gadagājuma cilvēkiem un maziem bērniem dažkārt pat nāvējošā kaitē," saka ģimenes ārste un atgādina, ka jebkura infekcijas slimības pārslimošana atspējo mūsu imūnsistēmu, tādēļ kādu laiku pēc slimošanas piesargāšanās no atkārtotas saslimšanas ir īpaši svarīga. "Pat ja Covid-19 ir pārslimots viegli, bet tūliņ pēc tam "pieķeras" gripa, organisma aizsargspējas ir vājākas un pneimonijas attīstība – daudz iespējamāka."