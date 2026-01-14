"Dzemdēja stāvus, medmāsa knapi noķēra bērnu": kas notika Novokuzņeckas dzemdību namā, kur pēkšņi nomira deviņi jaundzimušie
Jauns.lv jau ziņoja par deviņu jaundzimušo nāvi Krievijas Novokuzņeckas pilsētas 1. dzemdību pēdējo nedēļu laikā. Vietējos plašsaziņas līdzekļos atklāj jaunas, šausminošas detaļas par aprūpes apstākļiem laikā, kamēr Krievija katru dienu agresīvā kara krāsnī sadedzina neskaitāmus miljardus rubļu.
Vienai Novokuzņeckas ģimenei šajā dzemdību namā 11. janvārī nomira meitiņa. Ilgi gaidītā meitenīte piedzima priekšlaicīgi septītajā grūtniecības mēnesī un nedaudz ilgāk nekā mēnesi atradās inkubatorā.
“Manai māsai sākās priekšlaicīgas dzemdības. Viņai jau ir trīs dēli, viņa sajuta, ka ir pienācis laiks, lai gan termiņš vēl nebija sasniegts. Vīrs viņu aizveda uz perinatālo centru, kur arī piedzima viņu ļoti gaidītā meita,” izdevumam “Komsomoļskaja pravda” pastāstīja cietušās dzemdētājas māsa Ksenija Kļepikova.
Dzemdību namā ar sagatavošanos dzemdībām nesteidzās, un 32 gadus vecā sieviete dzemdēja pati… stāvot kājās. “Ārsta blakus nebija. Medmāsa knapi paspēja noķert bērniņu. Šķita, ka viņi nemaz neticēja, ka dzemdības tiešām sāksies, lai gan māsa jau juta kontrakcijas,” stāstīja Ksenija.
Bērniņš nāca pasaulē 2. decembrī. Meitenīti uzreiz ievietoja inkubatorā, viņa tika barota caur zondi. “Teica, ka bērnam ir infekcija, sāka dot antibiotikas. Taču pēc kāda laika to došanu atcēla.”
Pirms Jaunā gada māti izrakstīja no slimnīcas. Savukārt dzemdību namā negaidīti ieviesa karantīnu un nevienu nelaida iekšā — pat māti. Vecāki sazinājās ar ārstiem telefoniski. “Pēc tam viņi piezvanīja un palūdza pretvīrusu svecītes mazulītei. Vēlāk pateica, ka antibiotikas ir atceltas, viss ir labi, mazulīte ēd un pieņemas svarā,” atceras Ksenija.
Taču 10. janvārī bērnu atkal pieslēdza pie zondes. “Nākamajā rītā māsas vīrs zvanīja uz dzemdību namu, viņam pateica, ka viss ir kārtībā. Bet vakarā viņu meita nomira.”
12.janvārī laulātie devās uz perinatālo centru, taču meitas līķi viņiem neparādīja. “Ārsts teica, ka mazulīte mirusi acumirklī — it kā infekcijas dēļ, neko nevarot darīt… Bet mēs uzskatām, ka tā ir nolaidība. Kāds nepieskatīja, nesekoja bērnu stāvoklim, kā vajadzētu. Izņemot ārstu, personāls vispār staigāja bez maskām un cimdiem. Kā tas ir iespējams ar bērniem, kuri ir riska grupā?” vaicā Ksenija.
Pēc zīdaiņu masveida nāves gadījumiem šajā dzemdību namā ierosinātas krimināllietas par nolaidību un nāves izraisīšana neuzmanības rezultātā. Perinatālās aprūpes centrā atsavina dokumentus un veic tiesu medicīniskās ekspertīzes. Iestādes galvenais ārsts Vitālijs Heraskovs uz laiku ir atstādināts no darba.
13. janvārī šo dzemdību namu slēdza, provizoriski saistībā ar infekciju. Atklājās, ka slimnīcā medicīnas māsu vietā strādāja sanitāres, kurām nebija ne atbilstošas kvalifikācijas, ne nepieciešamās izglītības. Darbinieces pret sievietēm izturējās necilvēcīgi — spieda uz vēdera, lai paātrinātu dzemdību procesu, kliedza ar rupjiem lamuvārdiem, sauca par resnām, atteica magnētisko rezonansi un nedeva medikamentus. Pagājušajā gadā klīnikas darbiniekus apsūdzēja par to, ka vienai meitenītei tika norauta roka, bet citai salauzts atslēgas kauls. Speciālisti savu vainu neatzina, apgalvojot, ka bērni piedzimuši ar iedzimtām patoloģijām.