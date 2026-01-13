Prātam neaptverami: Novokuzņeckas dzemdību namā Jaungada brīvdienās miruši deviņi jaundzimušie
Janvārī Novokuzņeckas 1. dzemdību namā miruši deviņi jaundzimušie. Vēl četri bērni joprojām atrodas intensīvās terapijas nodaļā mediķu uzraudzībā. Policija veic pārbaudi.
13. janvārī dzemdību nams tika slēgts — provizoriski saistībā ar respiratoru infekciju. Atklājās, ka slimnīcā medicīnas māsu vietā strādāja sanitāres, kurām nebija ne atbilstošas kvalifikācijas, ne nepieciešamās izglītības.
Darbinieces pret sievietēm izturējās necilvēcīgi — spieda uz vēdera, lai paātrinātu dzemdību procesu, kliedza ar rupjiem lamuvārdiem, sauca par resnām, atteica magnētisko rezonansi un nedeva medikamentus.
Pagājušajā gadā klīnikas darbiniekus apsūdzēja arī tajā, ka vienai meitenītei tika norauta roka, bet citai salauzts atslēgas kauls... Speciālisti savu vainu neatzina, apgalvojot, ka bērni piedzimuši ar iedzimtām patoloģijām, ziņo krievu mediji.
"Ārstiem ir pilnīgi vienaldzīgs dzemdētāju un viņu mazuļu stāvoklis. Ir ļoti skumji, ka slimnīcās strādā tik bezsirdīgi cilvēki," sūdzējās paciente.
Kemerovas apgabala veselības ministrs Andrejs Tarasovs apstiprināja zīdaiņu bojāeju Novokuzņeckas dzemdību namā un nāca klajā ar paziņojumu.
"Situācija ir notikusi... Šobrīd norit izmeklēšana. Tika nosūtīta Veselības ministrijas komisija, izbrauca galvenie ārštata speciālisti. Pēc tam, kad pārbaude būs pabeigta, mēs sniegsim oficiālu informāciju," paziņoja politiķis.
Pašlaik izmeklētāji konfiscē dokumentus un nopratina medicīnas iestādes personālu. Ir ierosināta krimināllieta pēc Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa 109. panta 3. daļas (nāves izraisīšana aiz neuzmanības) un 293. panta 3. daļas (nolaidība).
Klīnikas galvenais ārsts Vitālijs Heraskovs ir atstādināts no amata. Jāpiebilst, ka pats viņš neuzskata, ka slimnīcā būtu noticis kas ārkārtējs.
"Kopš decembra beigām piedzimuši daudzi priekšlaicīgi dzimuši bērni ar patoloģijām, visi gadījumi ir atšķirīgi, un mēs nedomājam, ka tie savā starpā veido kādu tendenci. Taču pārbaude vēl turpinās. Ārstu vainu es kategoriski noliedzu," viņš sacīja "Telegram" kanālam "Mash".
Laikā no 1. decembra līdz 12. janvārim centrā tika pieņemtas dzemdības 234 sievietēm. Intensīvā terapija bija nepieciešama 32 bērniem. 17 mazuļi atradās ārkārtīgi smagā stāvoklī, no tiem 16 bija priekšlaikus dzimuši, tostarp ar ārkārtīgi zemu dzimšanas svaru. Visiem bērniem tika diagnosticēta intrauterīna infekcija.