Liepājas Reģionālā slimnīca piecu gadu laikā veikusi 74 sirds stimulatoru operācijas
Liepājas Reģionālā slimnīca piecu gadu laikā veikusi 74 sirds stimulatoru operācijas ar ļoti zemu komplikāciju līmeni, nodrošinot Kurzemes iedzīvotājiem dzīvību glābjošu aprūpi tuvāk mājām. Attīstība turpinās ar precīzākām metodēm un ilgtermiņa sirds ritma monitorēšanu.
Apritējuši pieci gadi kopš Liepājas Reģionālajā slimnīcā tika uzsāktas sirds stimulatoru implantēšanas operācijas. 2020. gada 11. decembrī slimnīcā pirmo reizi četriem pacientiem tika implantēti sirds stimulatori, iezīmējot būtisku pavērsienu Kurzemes reģiona sirds slimību pacientu aprūpē. Līdz tam pacientiem, kuriem bija nepieciešama šāda veida ārstēšana, bija jādodas uz Rīgu, nereti baidoties no tālā ceļa un atliekot operāciju līdz brīdim, kad stāvoklis kļuva kritisks.
“Varu teikt pavisam droši – mums ir veicies ļoti labi,” atskatoties uz paveikto, uzsver Liepājas Reģionālās slimnīcas invazīvais kardiologs, aritmologs Valters Stirna. “Mēs šos pacientus operējam ar maksimālu piesardzību, lai izvairītos no iespējamajām komplikācijām un piecu gadu laikā sistēma, kā mēs to darām, ir ļoti labi atstrādāta.”
Piecu gadu laikā Liepājas Reģionālajā slimnīcā veiktas septiņdesmit četras sirds stimulatoru operācijas, ieskaitot gan pirmreizējas implantācijas, gan atkārtotas stimulatoru maiņas. “Ir bijuši arī akūti pacienti, kurus bija jāoperē tagad un tūlīt un kurus uz Rīgu pat nevarēja aizvest. Arī šādus pacientus esam izglābuši, implantējot sirds stimulatorus un nodrošinot teicamus ārstēšanas rezultātus ilgtermiņā,” uzsver ārsts.
Īpaši nozīmīgs rādītājs ir komplikāciju skaits. Piecu gadu laikā bijusi tikai viena nopietna komplikācija, kad bija nepieciešama stimulatora re-operācija. “Šajā gadījumā pacientu nosūtījām uz Rīgu pie ārsta Jāņa Puduļa, kurš pats veiksmīgi stimulatoru pāroperēja,” stāsta V. Stirna. Tieši dr. Jānis Pudulis – Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas aritmologs ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi – nu jau piecus gadus veic šīs operācijas arī Liepājā kopā ar dr. Valteru Stirnu, kurš ikdienā atlasa, sagatavo pacientus un pašās operācijās arī asistē dr. Pudulim.
Pacientu atlase šīm operācijām notiek Liepājā. “Pamatā es pacientus atlasu pats, bet man palīdz arī Liepājas Reģionālās slimnīcas kolēģi kardiologi, kā arī dažkārt ģimenes ārsti aktīvi zvana un nosūta pacientus” stāsta V. Stirna. Visbiežāk sirds stimulatori nepieciešami pacientiem ar lēnu pulsu jeb bradikardiju. Klasiskākais simptoms ir pēkšņs ģībonis. “Ja cilvēks pēkšņi zaudē samaņu un neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķi konstatē, ka pulss ir tikai 25 vai 30 sitieni minūtē, tas jau ir akūts stāvoklis, kas prasa tūlītēju rīcību. Ir arī hroniski pacienti, kur problēma attīstās pakāpeniski.”
Lielākā daļa pacientu ir vecumā virs 60 gadiem - gan sievietes, gan vīrieši. “Gados jauniem cilvēkiem sirds stimulatori nepieciešami salīdzinoši reti – galvenokārt gadījumos, kad tiek traucēta sirds vadīšanas sistēmas darbība un elektriskais impulss nenonāk līdz vietai, kur tam fizioloģiski jānonāk. Tieši to nodrošina sirds stimulators – normālu un fizioloģiski pareizu sirdsdarbību,” skaidro ārsts.
“Operācijas Liepājā notiek sesijās – parasti trīs līdz piecas reizes gadā. Vienā sesijā tiek operēti ne vairāk kā četri plānveida pacienti, taču, ja ir akūts pacients, kam nepieciešama neatliekama stimulatora implantācija, viņš netiek pārvests uz Rīgu, bet operēts tepat Liepājā,“ uzsver V. Stirna.
Skatoties nākotnē, Liepājas Reģionālajā slimnīcā iespējams attīstīt vēl precīzākas metodes. “Jaunā rentgena iekārta nodrošina daudz precīzāku vizualizāciju, kas nākotnē ļautu stimulatoru elektrodus ievietot nevis sirds muskulī, bet sirds vadīšanas sistēmā – vēl fizioloģiskākā veidā. Tas nozīmē, ka elektrods jāievieto ar dažu milimetru precizitāti, nevis centimetru. No tā būs ieguvēji pacienti,” skaidro V. Stirna.
Tāpat nākotnē plānots ieviest cilpas rakstītājus jeb ilgstošas darbības holterus, kas spēj nepārtraukti reģistrēt sirds darbību līdz pat trim gadiem. “Ir cilvēki, kuri ģībst divas reizes gadā nezināmu iemeslu dēļ, un ar tradicionālām metodēm ir ļoti grūti saprast, kāpēc. Ar šādu ierīci mēs precīzi redzam – vai tas ir bijis sirds apstāšanās dēļ vai nē. Ja ir – nepieciešams sirds stimulators,” uzsver ārsts.
Pieci gadi sirds stimulatoru implantēšanas operācijām Liepājā ir apliecinājums tam, ka augsta līmeņa, droša un pacientiem pieejama medicīniskā palīdzība ir iespējama arī ārpus galvaspilsētas, sniedzot Kurzemes iedzīvotājiem drošību un dzīvību glābjošu atbalstu tuvāk mājām.