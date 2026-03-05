Latvijas Olimpiskās vienības sportists iesprostots Bahreinā: pēc gaisa satiksmes slēgšanas valda pilnīga neziņa
Tuvo Austrumu reģionā saasinoties militārajai situācijai un slēdzot gaisa satiksmi, vairāki Latvijas valstspiederīgie šobrīd ir iesprostoti ārvalstīs un nevar atgriezties mājās. Starp viņiem ir arī Latvijas Peldēšanas federācijas izlases un Olimpiskās vienības sportists, peldētājs Nikolass Deičmans, kurš atrodas Bahreinā, kā arī kāda ģimene ar diviem maziem bērniem, kas šobrīd palikusi Šrilankā.
Bahreinā esošais Deičmans tur atradās, lai trenētos un gatavotos starptautiskām sacensībām. Tomēr kopš sestdienas reģionā notiek militāra eskalācija, tiek ziņots par sprādzieniem, un drošības situācija būtiski pasliktinājusies.
Sportists norāda, ka vairākas valstis jau organizē savu pilsoņu evakuāciju. Piemēram, Lietuva ir sākusi savu valstspiederīgo evakuāciju, taču palīdzība tiek sniegta tikai savas valsts pilsoņiem. Arī citas valstis aktīvi meklē risinājumus savu cilvēku nogādāšanai mājās.
Tikmēr no Latvijas puses šobrīd nav skaidras informācijas par konkrētu rīcības mehānismu Bahreinā esošajiem Latvijas valstspiederīgajiem. Ar Ārlietu ministriju saziņa notikusi pa oficiālajiem kanāliem, taču konkrēts risinājums vai atbalsta mehānisms pagaidām neesot piedāvāts.
“Ņemot vērā drošības riskus, svarīgi, lai rīcība būtu koordinēta un valsts līmenī pārdomāta, nevis balstīta uz individuāliem un potenciāli bīstamiem mēģinājumiem izkļūt no valsts,” norāda sportists. Viņš uzsver, ka daudzi cilvēki šobrīd ir pilnīgā neziņā – ko darīt, kā tikt mājās un pie kā vērsties pēc palīdzības.
Ģimene ar bērniem iesprostota Šrilankā
Līdzīga situācija ir ar kādu Latvijas ģimeni, kas iestrēgusi Šrilankā. Portālam nosūtītajā vēstulē ģimenes pārstāvis stāsta, ka viņi ar diviem maziem bērniem nonākuši ārkārtīgi sarežģītā situācijā.
“Pašlaik nav skaidras un uzticamas informācijas par mūsu atgriešanos Latvijā. Mūsu atpakaļceļa lidojums ir atcelts, lidosta ir slēgta un gaisa satiksme reģionā ir apturēta,” viņš raksta.
Par notikušo ģimene savlaicīgi neesot tikusi informēta – pirmo informāciju nācies uzzināt no vietējiem medijiem, sociālajiem tīkliem un viesnīcas personāla.
Ģimene vairākkārt sazinājusies ar Latvijas Ārlietu ministriju, taču skaidras atbildes par iespējamiem risinājumiem vai rīcības plānu neesot saņemtas. Tāpat palīdzību nav izdevies saņemt no apdrošinātāja, kurš norādījis, ka šajā situācijā atbalsts netiek nodrošināts.
Ceļojuma pakete uz Šrilanku iegādāta caur Latvijas tūrisma aģentūru, kas sadarbojas ar ārvalstu tūroperatoru. Tomēr komunikācija ar abām pusēm bijusi kūtra. Tūroperators nodrošinājis tikai pirmās trīs papildu uzturēšanās naktis, pēc tam ģimenei pašiem jāmeklē, kur palikt.
Ģimene norāda, ka informācija par iespējamo izlidošanu vairākkārt mainījusies, un līdz šim brīdim nav ne apstiprināta laika, ne garantijas, ka lidojums vispār notiks.
Alternatīvus lidojumus patstāvīgi atrast ir gandrīz neiespējami – biļešu cenas sasniedz vairākus tūkstošus un pat līdz desmit tūkstošiem eiro par personu, turklāt piedāvātie maršruti ir sarežģīti.
“Īpaši satraucoši ir tas, ka, kamēr vairākas valstis jau aktīvi strādā pie savu pilsoņu evakuācijas vai repatriācijas reisiem, no Latvijas puses šobrīd netiek piedāvāts ne skaidrs rīcības plāns, ne konkrēts atbalsts. Sajūta ir tāda, ka esam atstāti vieni,” teikts vēstulē.
Konflikts ietekmējis gaisa satiksmi reģionā
Jau ziņots, ka Izraēla un ASV pagājušajā nedēļā veica triecienus Irānai, un raķešu uzbrukumos cietusi gan galvaspilsēta Teherāna, gan citas pilsētas. Konflikta dēļ vairākās Tuvo Austrumu valstīs slēgta gaisa satiksme, kas ietekmējusi starptautiskos lidojumus.
Ārlietu ministrija norāda, ka konflikta skartajās teritorijās atrodas vairāki Latvijas valstspiederīgie, kuri gaisa satiksmes slēgšanas dēļ šobrīd nevar atgriezties mājās.
Saskaņā ar konsulārā reģistra datiem īstermiņa ceļojumus Apvienotajos Arābu Emirātos reģistrējuši 478 Latvijas valstspiederīgie, Izraēlā – 25, Omānā – 21, Katarā – 22, Kuveitā – astoņi, Saūda Arābijā – seši, Bahreinā – pieci, bet Jordānijā – pieci. Ārlietu ministrija uzsver, ka šie dati ir mainīgi.
No AAE plāno repatriācijas reisus
4. martā Ārlietu ministrija kopā ar Satiksmes ministriju sāka gatavot Ministru kabineta rīkojumu, lai Latvijas nacionālā lidsabiedrība “airBaltic” varētu nodrošināt repatriācijas reisus Latvijas valstspiederīgo nogādāšanai mājās no Apvienotajiem Arābu Emirātiem. Taču par repatriācijas reisiem no citām valstīm pagaidām skaidrības nav.
Civilās aviācijas aģentūras direktors Māris Gorodcovs Latvijas Televīzijai norādījis, ka situācija nepārtraukti mainās un Ārlietu ministrija un Satiksmes ministrija ir pastāvīgā kontaktā ar “airBaltic”, lai pēc iespējas ātrāk būtu skaidrība par iespējamiem lidojumiem.
Tomēr viņš uzsvēra, ka šobrīd nav iespējams droši pateikt, vai un kad šādi reisi notiks, jo tas būs atkarīgs no drošības risku novērtējuma un situācijas attīstības reģionā.
Tiem, kas atrodas reģionā, ieteikts sekot vietējo varasiestāžu norādījumiem, kā arī sekot līdzi Ārlietu ministrijas un aviokompānijas “airBaltic” paziņojumiem par iespējamiem lidojumiem. Cik ilgi varētu nākties gaidīt iespēju atgriezties Latvijā, pagaidām nav zināms.