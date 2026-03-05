Ministrs Abu Meri, kuram joprojām ir Libānas pilsonība, nekomentē Izraēlas triecienus pret Libānu
Kopš aizvadītās nedēļas nogalē spriedze Tuvajos Austrumos strauji pieaug, Izraēlai un ASV veicot triecienus simtiem mērķu Irānā, bet konflikta ķēdes reakcija jau sasniegusi arī Libānu. Ņemot vērā Latvijas veselības ministra Hosama Abu Meri saistību ar Libānu, Jauns.lv interesējās, ko viņš domā par Izraēlas militārajām darbībām Libānas reģionā.
Jau ziņots, ka pēc tam, kad Teherānas atbalstītais kaujinieku grupējums "Hizbollah", atriebjoties par Irānas augstākā līdera Alī Hāmenejī nogalināšanu, izšāva raķetes uz Izraēlu, Izraēlas spēki pirmdien sāka uzlidojumus Libānai.
Libānas Veselības ministrija pirmdien ziņoja, ka Izraēlas triecienos Libānā tika nogalināts vismaz 31 cilvēks un 149 ievainoti.
Izraēlas triecieni sekoja raķešu un bezpilota lidaparātu palaišanai no Libānas, un tas bija pirmais uzbrukums Izraēlai, par kuru "Hizbollah" paziņoja kopš 2024. gada novembrī noslēgtā pamiera līguma pēc vairāk nekā gadu ilgušā savstarpējā kara.
Šodien Izraēlas bruņotie spēki paziņoja, ka tie Libānā sākuši mērķtiecīgus triecienus pret šiītu kaujinieku grupējumu "Hizbollah" Beirūtas dienvidu priekšpilsētās.
Jauns.lv vērsās pie veselības ministra Hosama Abu Meri ar jautājumu, kāds ir viņa skatījums uz Izraēlas militārajiem manevriem pret Libānu. Atbildi veselības ministrs pagaidām nav sniedzis.
Kā jau vēstīts, Abu Meri joprojām nav atteicies no Libānas pilsonības. Hosams Abu Meri Veselības ministra amatā ir kopš 2023. gada 15. septembra un ir bijis kā 12. tā 14. Saeimas deputāts. Pirms tam – Ropažu novada domes deputāts.