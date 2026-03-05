Ko ir vērts zināt, kad apkārt plosās vīrusi
Šobrīd pārāk bieži no saviem kolēģiem, draugiem un radiem dzirdam sakām: “Ai, mums atkal piemeties kaut kāds vīruss.” Temperatūra, galvas sāpes, iesnas un klepus, nespēks u.c. simptomi raksturo šos vīrusus. Kā izvairīties no saslimšanas un kā ātrāk atveseļoties, ja gadījies saslimt – konsultē sertificēta gastroenteroloģe Dr. Zane Straume.
Vīrusu sezonā jāņem vērā pāris populāri pamatprincipi – rūpīgi jāmazgā rokas, jāuztur laba imunitāte, kā arī jāizvairās tikties ar saslimušiem radiem un draugiem. Noteikti ir vērts papildus ikdienā uzņemt C vitamīnu.
Kā zināms, C vitamīns ir brīnišķīgs antioksidants ar pretiekaisuma darbību. Ir zināmi arī vairāki pētījumi, ka, lietojot C vitamīnu, tiek stiprināta imunitāte un organisms tiek galā ar vīrusiem īsākā laika periodā. Tāpat C vitamīns samazina saaukstēšanās simptomu smagumu. Lielākā daļa vīrusu infekciju ir saistītas ar C vitamīna pazemināšanos asinīs, norma pieaugušam cilvēkam ir 5–15mg/kg C vitamīna. Kad ir vīrusu infekcija, šis daudzums ievērojami samazinās, jo vīrusa ietekmē šūnās pastiprinās oksidatīvais stress un C vitamīns tiek izlietots, aizstāvot tās. Šis vitamīns samazina vīrusa radīto slodzi uz organismu un infekcijas smagumu.
Cik daudz C vitamīna ir jāuzņem vīrusu sezonā
Ar uzturu ir iespējams uzņemt apmēram 100mg C vitamīna dienā, taču gada aukstajā sezonā deva ir jāpalielina. C vitamīns tiek uzkrāts imūnajās šūnās, tas palīdz dzelzij un varam uzsūkties cilvēka organismā. Interesanti, ka lielākajai daļai zīdītāju C vitamīns veidojas organismā. Diemžēl cilvēkiem šis gēns, kas atbild par C vitamīna sintēzi, ir bloķēts, tādēļ mums C vitamīns ir jāuzņem papildus. Ziemas laikā pieaugušajiem C vitamīna dienas deva būtu apmēram 1000mg.
Ieteicams izvēlēties bezskābes C vitamīnu
Gada aukstajā sezonā pie gastroenterologiem nāk vairāk pacientu ar sūdzībām par atvilni un kuņģa dedzināšanu. Iztaujājot noskaidrojas, ka pacienti, lai izvairītos no vīrusu infekcijām, lielā daudzumā uzņem askorbīnskābi. Skābe, ko izraisa pastiprināta askorbīnskābes uzņemšana, tāpat kā skābu produktu lietošana, maina pH līmeni gremošanas traktā. Šis process var izraisīt sāpes kuņģī un papildu kairinājumu. To ir īpaši svarīgi zināt cilvēkiem ar barības vada un kuņģa problēmām. Tāpēc iesaku pievērst uzmanību šim aspektam un, ja iespējams, izvēlēties bezskābes vitamīna formu, piemēram, Latvijas farmācijas zīmola piedāvāto LYL premium C, kura sastāvā ir kalcija L-askorbāts un tā formula ir bagātināta ar vērtīgiem bioflavonoīdiem – hesperidīnu, kvercetīnu un rutīnu.
Kāda nozīme ir bioflavonoīdiem
Bioflavonoīdiem ir ārkārtīgi liela loma savienojumā ar C vitamīnu, jo tie ir antioksidanti, kas neitralizē brīvos radikāļus, samazinot šūnu bojājumu. Bioflavonoīdu lietošana kopā ar C vitamīnu neļauj tam oksidēties un var spēcināt imunitāti, samazinot risku saslimt ar dažādiem vīrusiem, kā arī bioflavonoīdiem ir zinātniski pierādīta augsta pretiekaisuma iedarbība.
LYL premium C patentētā LYLsmart™ kapsulas tehnoloģija, nodrošina tās ilgstošu izšķīšanu - astoņu stundu laikā, kam pateicoties organisms uzņem C vitamīnu pakāpeniski visas dienas garumā.
Šī ir ļoti vērtīga uztura bagātinātāja īpašība, jo, ja C vitamīns izdalās ilgākā laikā, cilvēka organisms to vieglāk panes un ir mazāk gastrointestinālu simptomu, kā arī līdz minimumam tiek samazināta alerģiskas reakcijas iespējamība.
Līdz ar to, uzņemot divas kapsulas jeb 1004mg C vitamīna LYL premium C, tiek nodrošināta paaugstināta un pilnvērtīga C vitamīna iedarbība. Turklāt svarīgi, ka LYL premium C ir dabisks, nesatur konservantus un dzīvnieku valsts izejvielas, sintētiskas piedevas, tāpēc ir piemērots gan alerģiskiem cilvēkiem, gan veģetāriešiem, gan vegāniem.
Materiāls paredzēts veselības aprūpes nozares speciālistiem.
Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.