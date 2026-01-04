Meitene visu mūžu spiesta pārtikt tikai no diviem produktiem
Iedomājieties, ka visu mūžu jums nāktos pārtikt tikai no diviem produktiem. Tieši ar šādu skarbu realitāti saskārās kāda meitene pēc tam, kad viņai tika noteikta reta diagnoze.
Karolainas Krejas dzīve uz visiem laikiem mainījās 2017. gadā, kad viņai bija tikai 18 gadi. Jau kopš agras bērnības viņai bija nelielas veselības problēmas un alerģija pret riekstiem, taču daudzus gadus viņa varēja ēst gandrīz visu. No uztura tika izslēgti tikai rieksti, kivi, sezams un sinepes.
Viss mainījās pirmajā studiju nedēļā universitātē. Viņa kopā ar draugiem ēda saldējumu ar šokolādes gabaliņiem, un pēkšņi viņai kļuva slikti. Draugi steigā nogādāja Kreju slimnīcā. "No tā brīža mans ķermenis sāka atgrūst gandrīz visu. Imūnsistēma uztvēra ēdienu kā ienaidnieku," atceras Karolaina.
Sākumā ārsti pieļāva, ka pie vainas varētu būt stress vai pat bijušā partnera ietekme, kurš pirms skūpsta bija ēdis riekstus. Karolaina vairākas nedēļas pavadīja slimnīcā, kur ārsti sāka pārbaudīt, kādus produktus viņas organisms spēj panest. Noskaidrojās, ka droši bija tikai auzas, olas, bekons un ūdens. "Nākamos četrus vai piecus mēnešus tas bija viss, ko es varēju ēst. Tas bija graujoši," viņa saka.
Taču grūtības ar to tikai sākās. Pirmais studiju gads universitātē, ko daudzi uzskata par labāko dzīves periodu, Karolainai kļuva par īstu pārbaudījumu. Viņa pastāvīgi jutās nogurusi, ieslīga depresijā un baidījās no sava ķermeņa.
"Es biju pārāk slima, lai dzīvotu kopmītnēs, tāpēc mamma katru dienu mani veda uz lekcijām," stāsta Karolaina. "Bija ļoti smagi redzēt, kā citi iegūst draugus, apmeklē ballītes, kamēr es vienkārši centos izdzīvot."
Beidzot tika noteikta diagnoze, kas daudz ko izskaidroja: mastšūnu aktivācijas sindroms (MCAS). Tā ir reta slimība, kuras gadījumā imūnās šūnas izdala pārāk daudz iekaisuma vielu, tostarp histamīnu. Tā rezultātā parādās alerģijai līdzīgi simptomi: ādas izsitumi, gremošanas traucējumi, apgrūtināta elpošana un dzīvībai bīstama anafilakse. Diemžēl līdz šim nav zāļu, kas šo slimību spētu pilnībā izārstēt.
MCAS var izraisīt ikdienišķi faktori — stress, pārtika vai fiziska slodze —, taču bieži vien tas netiek diagnosticēts. Karolainai diagnozes noteikšana vienlaikus bija gan atvieglojums, gan trieciens. "Es biju pateicīga, ka beidzot saņēmu atbildes, taču vienlaikus mani pārņēma depresija, apzinoties, ka tā ir hroniska un neārstējama slimība," viņa atzīst.
Ar medikamentu palīdzību Karolainas stāvoklis uz laiku uzlabojās: viņa spēja ēst vairāk produktu, atrasties dzīvnieku tuvumā un pat apmeklēt restorānus. Viņai izdevās doties atvaļinājumā uz Karību salām, taču tur šķietami nekaitīgi salāti atkal izraisīja anafilaktisko šoku, un viņu steidzami nogādāja mājās.
Slimība izraisīja arī strauju svara zudumu. Galu galā vienīgie drošie produkti palika ūdens un auzas — līdz brīdim, kad ārsts ieteica izmēģināt hipoalerģisku zīdaiņu maisījumu.
"Tas nostrādāja. Pakāpeniski porcijas tika palielinātas, un es sāku pieņemties svarā," skaidro Karolaina. "Maisījums sastāv no aminoskābēm, tāpēc organismam nav nepieciešams šķelt olbaltumvielas, un nav alerģiskas reakcijas riska."
Gandrīz septiņus gadus vēlāk Karolainas ikdienas ēdienkarte joprojām sastāv no ūdens, auzām un hipoalerģiskā maisījuma. Lai tiktu galā ar psiholoģisko slodzi, viņa radoši eksperimentē ar šo sastāvdaļu pagatavošanu. Piemēram, Ziemassvētkos viņa izcepa auzu cepumus un pagatavoja glazūru no tā paša maisījuma.
"Es nevaru atrasties dzīvnieku, spalvu vai vilnas tuvumā. Es strādāju no mājām, lai samazinātu stresu," stāsta viņa. Viņas partneris viņu atbalsta un, kad viņi ir kopā, ēd to pašu ēdienu.