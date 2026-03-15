Izskan runas, ka par braukšanu dzērumā aizturēts mūziķis Normunds Rutulis
Nedēļas nogalē, iespējams, par braukšanu alkohola reibumā aizturēts latviešu mūziķis Normunds Rutulis.
Sociālajos tīklos strauji izplatījies skandalozs video, kurā redzams policijas aizturēts vīrietis, kurš vizuāli un pēc balss ir ļoti līdzīgs latviešu mūziķim Normundam Rutulim.
Ar šo informāciju savos sociālajos tīklos dalījies Arigo Toro jeb Aldis Gobzems, apgalvojot, ka tautā iemīļotais mūziķis aizturēts par braukšanu alkohola reibumā un ka alkohola koncentrācija varētu būt bijusi ļoti augsta – 2,78 promiles.
Video redzams, kā aizturētais asi strīdas ar policijas darbiniekiem, lieto rupjus lamuvārdus un emocionāli reaģē arī pēc nonākšanas policijas automašīnā.
Jau vēstīts, ka par braukšanu alkohola reibumā pagājušajā diennaktī uz Latvijas autoceļiem pieķerti 12 transportlīdzekļu vadītāji, pavēstīja Valsts policijā. Par braukšanu alkohola reibumā seši transportlīdzekļu vadītāji pieķerti Vidzemē, pa diviem Rīgas reģionā un Latgalē, bet pa vienam Zemgalē un Kurzemē.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti divi administratīvā pārkāpuma procesi un 10 kriminālprocesi. Automašīnas konfiskācija tiks piemērota trijos gadījumos.