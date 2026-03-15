Sliktas ziņas ceļotājiem: aviokompānijas strauji ceļ cenas, ģimenes atsakās no atvaļinājumiem
Ceļojums, kas vēl pirms dažām dienām šķita sasniedzams, tagad daudziem kļūst pārāk dārgs. Aviācijas degvielas cenu lēciens licis pasaules lielākajām aviokompānijām celt tarifus, un arvien vairāk ģimeņu ir spiestas atteikties no iecerētajām Lieldienu brīvdienām.
Šonedēļ vairākas no pasaules lielākajām aviokompānijām paziņoja par tarifu paaugstināšanu, strauji augot aviācijas degvielas cenām. Honkongas aviācijas milzis “Cathay Pacific” kļuva par kārtējo pārvadātāju, kas ieviesis ārkārtas degvielas piemaksu, faktiski dubultojot to lielākajā daļā maršrutu, raksta “Daily Mail”.
Konflikta dēļ jēlnaftas cena pieaugusi par trešdaļu, ceturtdien pārsniedzot 100 ASV dolārus jeb aptuveni 87 eiro par barelu, savukārt degvielas cena, ko izmanto pasaules aviokompānijas, pieaugusi vēl straujāk.
Karš starp ASV/Izraēlu un Irānu novedis pie tā, ka pēdējās dienās faktiski ir slēgts galvenais aviācijas degvielas tranzīta ceļš no Tuvajiem Austrumiem — Hormuza šaurums, kas atrodas starp Persijas līci un Omānas līci. Irāna draudējusi uzbrukt jebkuram kuģim, kas ieies šaurumā, pa kuru tiek transportēta piektā daļa visas pasaules naftas un sašķidrinātās gāzes. Ziņots arī par vairākiem uzbrukumiem kuģiem šajā reģionā, un Apvienotās Karalistes Jūras tirdzniecības operāciju centrs (UKMTO) līdz šim apstiprinājis 18 uzbrukumus.
Persijas līča reģions pašlaik nodrošina aptuveni 50% degvielas aviokompānijām, kas bāzētas Eiropā, un patērētāji jau tieši izjūt sekas pieaugošajās lidojumu cenās. Tiem, kuri lidojumus jau rezervējuši, papildu maksas netiks piemērotas.
Pirms pirmajiem triecieniem Irānai 28. februārī tonna aviācijas degvielas, kas paredzēta Ziemeļrietumeiropai, maksāja aptuveni 830 ASV dolārus jeb ap 723 eiro. Kopš tā laika izmaksas gandrīz dubultojušās, un tagad aviācijas degvielas cena pārsniedz 1500 ASV dolārus jeb apmēram 1307 eiro par tonnu.
“Cathay Pacific” nesen kļuva par jaunāko aviokompāniju, kas publicējusi detalizētu sarakstu ar ietekmētajiem maršrutiem, dienu pēc tam, kad brīdināja — degvielas cenas martā pēc kara sākuma Tuvajos Austrumos ir strauji pieaugušas.
“Cathay Group” izpilddirektors Ronalds Lams medijiem sacīja, ka degvielas izmaksas šomēnes līdz šim ir divreiz augstākas nekā iepriekšējo divu mēnešu vidējais rādītājs.
Degvielas piemaksa faktiski tiks dubultota — piemēram, biļetēm starp Honkongu un Eiropu, kas iegādātas Honkongā, tā pieaugs no 569 Honkongas dolāriem jeb aptuveni 63 eiro līdz 1164 Honkongas dolāriem jeb aptuveni 130 eiro.
Izmaksu kāpums skar tūristus visā pasaulē. Attālajā Rietumaustrālijas pilsētiņā Dārdanapā grāmatvede Nataša Ērla un viņas ģimene pieredzējuši, kā viņu piecu nedēļu ceļojums uz Eiropu tiek izjaukts. Šis vienreiz mūžā ieplānotais brauciens viņiem izmaksās aptuveni par 7500 sterliņu mārciņu jeb ap 8670 eiro vairāk, jo nācies mainīt maršrutu, lai izvairītos no dronu un raķešu uzbrukumu radītajiem traucējumiem Tuvajos Austrumos.
“Mēs šim atvaļinājumam esam iztērējuši desmitiem tūkstošu dolāru,” sacīja Ērla, kurai paredzēts lidot šī mēneša beigās, globālajai ceļošanai piedzīvojot lielākos satricinājumus kopš pandēmijas.
Kādreiz pārpildītā Dubaija tagad ir teju tukša
Tikmēr Tuvajos Austrumos Dubaijas parasti pārpildītās pludmales, viesnīcas un peldbaseini stāv tukši, jo pilsētu turpina skart uzbrukumi. Dubaijas rūpīgi veidotais tēls ir sagrauts. Pilsēta, kas reiz bija beznodokļu patvērums, piesaistot sociālo tīklu zvaigznes un neskaitāmus britus, kuri meklēja siltu klimatu un drošas ielas, tagad, pēc dažu iedzīvotāju domām, ir “beigusies”.
Tūkstošiem cilvēku pametuši kara plosīto pilsētu, zvērot nekad vairs neatgriezties, kamēr Islāma Republika raida raķetes un dronus uz grezniem debesskrāpjiem un greznām pieczvaigžņu viesnīcām, tostarp dodot triecienu arī pasaulslavenajai “Fairmont” viesnīcai.
Piektdien, kad sprādzieni satricināja pilsētu un Irānas dronu atlūzas bojāja ēkas finanšu rajona centrā, Dubaija bija gandrīz izmirusi.
Baltajām smiltīm klātā Džumeiras pludmale Dubaijas centrā, no kuras paveras skats uz slaveno Palmas arhipelāgu ar Atlantis kūrortu, ir iecienīta starp Dubaijā dzīvojošajiem 240 000 britu. Parasti pārpildīta ar atpūtniekiem, tā tagad bija tukša, un izskanēja ziņas, ka apmeklētāju trūkuma dēļ tiek slēgtas atsevišķas atpūtas vietas. Savukārt ceļojumu paketes uz valstīm netālu no Tuvo Austrumu konflikta zonas tagad tiek piedāvātas pat par 100 sterliņu mārciņām jeb apmēram 116 eiro, jo tūrisma uzņēmumi cenšas piesaistīt rezervācijas no satrauktiem ceļotājiem.
Pieprasījums Apvienotās Karalistes tirgū pēc ceļojumiem uz tādām valstīm kā Turcija, Grieķija, Kipra un Ēģipte ir būtiski krities 12 dienās kopš ASV un Izraēlas uzbrukumu sākuma Irānai. Tūrisma kompānijas baidās, ka pieprasījuma kritums var turpināties nenoteiktu laiku, jo kara beigas nav saredzamas, tādēļ tās nespēj noteikt, cik lielā mērā tas ietekmēs peļņu.
Pašlaik ļoti lēti piedāvājumi ietver, piemēram, septiņu nakšu atpūtu Turcijā trīszvaigžņu viesnīcā Marmarisā ar lidojumiem no Lūtonas tikai par 100 sterliņu mārciņām jeb ap 116 eiro vienai personai pārim nākamajā mēnesī. Savukārt lētākais ceļojums uz Grieķiju nākamajā mēnesī tagad maksā 130 sterliņu mārciņas jeb aptuveni 150 eiro vienai personai — par trīszvaigžņu viesnīcu Korfu salā ar lidojumiem no Birmingemas 21. aprīlī un atgriešanos nedēļu vēlāk. Citi var doties nedēļu ilgā braucienā uz Kipru tikai par 165 sterliņu mārciņām jeb ap 191 eiro vienai personai, apmetoties trīszvaigžņu naktsmītnē Pafā ar lidojumiem no Liverpūles 22. aprīlī.
Uzņēmuma “Energy Aspects” tirgus izpētes dibinātāja doktore Amrita Sena šonedēļ parlamenta Valsts kases komitejai sacīja, ka tik dramatisks aviācijas degvielas cenu kāpums gandrīz nekavējoties ietekmēs to, cik ceļotāji maksā par lidmašīnas biļetēm: “Visi runā par jēlnaftu, bet aviācijas degvielas cenas jau pārsniegušas 300 dolārus jeb ap 261 eiro [par barelu] — tas, kas notiek, ir neprāts. Tik liela daļa ražošanas ir koncentrēta Tuvajos Austrumos… to vienkārši nebūs iespējams aizstāt ar citiem avotiem. Es sagaidu diezgan būtisku aviobiļešu cenu pieaugumu. Dažas aviokompānijas riskus ierobežo ar cenu fiksēšanas mehānismiem, un tas nedaudz palīdzēs, taču mums noteikti jārēķinās ar augstākām aviobiļešu cenām vismaz tuvākos pāris mēnešus.”
Starp lielākajām aviokompānijām, kas vienas no pirmajām pārlika pieaugošās izmaksas uz pasažieriem, bija “Qantas”, “Air New Zealand” un Skandināvijas “SAS”, un tagad tām sekojušas vēl daudzas citas.
“IAG”, kam pieder “British Airways”, norādīja, ka veiksmīga riska ierobežošanas stratēģija nozīmē, ka tūlītējs cenu kāpums pagaidām netiek plānots.
Lielās Eiropas aviokompānijas, tostarp “Wizz”, “Ryanair”, “easyJet” un “Jet2”, vēl nav komentējušas, vai biļešu cenas pieaugs.
Jaunākais saraksts ar aviokompānijām, kas līdz šim paaugstinājušas degvielas piemaksas
QANTAS
Austrālijas pārvadātājs norāda, ka lidojumu cenas pieaugs tālajos maršrutos, īpaši tajos, kas ved caur Tuvajiem Austrumiem.
UNITED AIRLINES
Amerikāņu aviokompānijas “United” vadītājs Skots Kērbijs pagājušajā nedēļā sacīja, ka peļņu “būtiski” ietekmēs konflikts Tuvajos Austrumos, un, ja naftas cenas saglabāsies augstas, tarifi, visticamāk, strauji pieaugs.
AIR FRANCE UN KLM
Abi partneri — Nīderlandes un Francijas pārvadātāji — jau paaugstinājuši cenas.
KLM šonedēļ paziņoja, ka naftas cenu kāpums “ietekmēs biļešu cenas, un sadārdzinājums atšķirsies atkarībā no galamērķa un klases”.
“Air France” pārstāvis šonedēļ sacīja, ka ekonomiskās klases biļetes turp un atpakaļ sadārdzināsies par 50 eiro.
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
Honkongā bāzētā “Cathay Pacific” norādīja, ka nākamajā mēnesī vēlreiz pārskatīs piemaksas, taču pēdējās dienās jau pievienojusi 72,90 ASV dolārus jeb apmēram 64 eiro lidojumiem uz un no Honkongas, Eiropas un Ziemeļamerikas.
AIR NEW ZEALAND
Viena no pirmajām aviokompānijām, kas paziņoja par cenu pieaugumu. “Air New Zealand” pievienojusi 20 Jaunzēlandes dolārus jeb ap 10 eiro vienvirziena īsajiem starptautiskajiem reisiem un 90 Jaunzēlandes dolārus jeb ap 46 eiro vienvirziena tālajiem lidojumiem.
NORWEGIAN
Norvēģijas laikraksts “Dagbladet” ziņoja, ka zemo cenu aviokompānija “Norwegian” apstiprinājusi cenu korekcijas, lai ņemtu vērā pieaugošās degvielas izmaksas.
NORSE ATLANTIC AIRWAYS
Norvēģijas pārvadātājs, kura galamērķu sarakstā ir tālie reisi uz Losandželosu, Keiptaunu un Puketu, paziņoja, ka paaugstinātās degvielas cenas tiks atspoguļotas pašreizējās biļešu cenās.
SAS SCANDINAVIAN AIRLINES
Populārā Skandināvijas pilsētu ceļojumu aviokompānija “SAS” šīs nedēļas sākumā paziņoja, ka koriģējusi lidojumu cenas, lai segtu pieaugošās aviācijas degvielas izmaksas.
AIR TRANSAT
Kanādas zemo cenu tālo lidojumu aviokompānija “Air Transat” paziņoja, ka palielinās degvielas piemaksas. Uzņēmuma finanšu direktors Žans Fransuā Pruno trešdien sacīja: “Mēs esam palielinājuši degvielas piemaksas Eiropas maršrutos. Tomēr tas ir iekļauts kopējā cenā.
Tas, ko mēs darām vēl, ir cenu celšana pieprasītākajos ceļošanas datumos un maršrutos, kuros redzam mazāku konkurenci un lielāku elastību.”
AIR CANADA
“Air Canada” ieņem līdzīgu nostāju. Uzņēmuma pārstāvis šonedēļ “CBC News” sacīja, ka pašreizējie tarifi “turpina tikt koriģēti, lai atspoguļotu augstākās degvielas izmaksas”.
AIR INDIA
Indijas aviokompānija un tās īso reisu meitasuzņēmums “Air India Express” ceturtdien ieviesa piemaksas gan iekšzemes, gan starptautiskajos maršrutos.
AIR ASIA
Malaizijas zemo cenu aviokompānija “AirAsia” ceturtdien paziņoja par pagaidu biļešu cenu paaugstināšanu degvielas piemaksu dēļ.
HONG KONG AIRLINES
“Hong Kong Airlines” paziņoja, ka no šīs nedēļas ceturtdienas aviobiļetēm tiks piemērotas piemaksas līdz pat 35%.
THAI AIRWAYS
Tiem, kas vēl nav rezervējuši lidojumus uz Taizemi ar “Thai Airways”, tagad jārēķinās ar degvielas piemaksas pieaugumu līdz pat 15% par katru biļeti, paziņoja pārvadātājs.
VIETNAM AIRLINES
Tālajos Austrumos bāzētā aviokompānija paziņoja, ka darbības izmaksas pieaugušas par 70% tieši aviācijas degvielas cenu kāpuma dēļ, un lūgusi valdības palīdzību, lai atceltu vides nodokli aviācijas degvielai.
Ko par cenu kāpumu saka “airBaltic”
Latvijas nacionālā aviokompānija “airBaltic” patlaban neplāno celt biļešu cenas degvielas cenu pieauguma dēļ, investoru zvanā trešdien sacīja “airBaltic” finanšu direktors Vitolds Jakovļevs.
Viņš norādīja, ka spriedze Tuvajos Austrumos ir palielinājusi svārstības pasaules naftas un aviācijas degvielas tirgos. Tomēr apmēram 10% no “airBaltic” degvielas patēriņa ir fiksēti iepriekš noteiktā cenā, kas palīdz mazināt īstermiņa ietekmi no cenu svārstībām.
Jakovļevs stāstīja, ka kopējais degvielas patēriņš atlikušajam gadam veido 165 000 tonnu, no kurām 17 000 tonnu ir fiksētas par cenu 567 eiro par tonnu. Vienlaikus aviokompānija ir sarunās ar galvenajiem partneriem un akcionāriem, lai īstermiņā iegūtu papildu apgrozāmo kapitālu un mazinātu potenciālo ietekmi no augstajām degvielas cenām.
Komentējot, kā Tuvo Austrumu situācija ietekmē “airBaltic”, Jakovļevs norādīja, ka parasti aviokompānijas šādos gadījumos daļu degvielas izmaksu pārliek uz pasažieriem, taču patlaban “nav konkrēta plāna” un pastāv ļoti liela nenoteiktība.