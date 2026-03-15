Lielākā daļa dzīvokļu īpašnieku Latvijā nezina pašu svarīgāko par savu māju
Daudzi dzīvokļu īpašnieki Latvijā dzīvo ar pārliecību, ka nopietnas nelaimes gadījumā viņus pasargās valsts vai pašvaldība. Taču realitāte ir daudz skarbāka.
Latvijā 13% daudzdzīvokļu māju kopīpašums ir apdrošināts, informēja apdrošināšanas sabiedrībā "Compensa", atsaucoties uz kopā ar sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS veikto aptauju.
Vairums daudzdzīvokļu māju īpašnieki Latvijā uzskata, ka vētras, ugunsgrēka, stihiju vai citu negadījumu radītie zaudējumi kopīpašumam būtu jāsedz valstij vai pašvaldībai, un tikai aptuveni ceturtā daļa domā, ka finansiālā atbildība jāuzņemas pašiem dzīvokļa īpašniekiem, liecina aptaujas dati.
Aptaujā 51% dzīvokļu īpašnieku vispār nezina, vai viņu mājas kopīpašums kā jumts, fasāde, kāpņu telpas un citi, ir apdrošināts, bet 36% atzinuši, ka nav, kamēr 13% apstiprinājuši, ka apdrošināšana ir.
Iedzīvotāju skatījumā atbildība par nopietniem kopīpašuma bojājumiem visbiežāk tiek sagaidīta no valsts pārvaldes - 43% respondentu uzskata, ka zaudējumi jāsedz pašvaldībai, bet 41% - valstij. Trešajā vietā ierindojas ēkas apsaimniekotājs (35%), kamēr 28% norāda, ka finansiālā atbildība būtu jāuzņemas pašiem dzīvokļu īpašniekiem, bet 13% to ir grūti pateikt.
Tajā pašā laikā iedzīvotāji kopumā netic, ka nopietna bojājuma gadījumā māja spētu segt remonta izmaksas no uzkrājuma fonda vai kolektīvi savāktiem līdzekļiem - 62% uzskata, ka tas drīzāk vai noteikti nebūtu iespējams, savukārt pārliecināti par pretējo ir tikai 25%.
Aptauja arī atklāj, ka iedzīvotāji kūtri iesaistās lēmumu pieņemšanā par ēku apdrošināšanu. Pēdējo divu gadu laikā 19% dzīvokļu īpašnieku ir piedalījušies mājas iedzīvotāju kopsapulcē, kurā lemts par mājas kopīpašuma apdrošināšanu. Absolūtais vairākums jeb 77% šādā sapulcē nav piedalījušies, bet 4% to nevar pateikt.
Tāpat aptaujā 62% respondentu norādījuši, ka apdrošināšanas jautājums nekad nav bijis kopsapulces dienaskārtībā, 40% atzīmējuši, ka iedzīvotājiem ir grūti savstarpēji vienoties, bet 8% pauduši uzskatu, ka apdrošināšana ir lieka.
Aptaujā veikta 2026. gada februārī, un tajā piedalījās 1005 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 75 gadiem.