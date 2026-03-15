Šodien 12:26
Karadarbības dēļ atceļ F-1 posmus Bahreinā un Saūda Arābijā
Tuvojas Austrumos notiekošās karadarbības dēļ atcelti Pirmās Formulas (F-1) posmi, kas aprīlī bija paredzēti Bahreinā un Saūda Arābijā, sestdien pavēstīja Starptautiskās Automobiļu federācijas (FIA).
Bahreinā bija paredzēts "Grand Prix" sacīkste no 10. līdz 12 aprīlim, bet Saūda Arābijai bija jāuzņem F-1 posms nedēļu vēlāk.
"Šodien ir apstiprināts, ka pēc rūpīgas izvērtēšanas, ņemot vērā pašreizējo situāciju Tuvajos Austrumos, Bahreinas un Saūda Arābijas "Grand Prix" sacensības aprīlī nenotiks," teikts FIA paziņojumā.
FIA arī pavēstīja, ka tika meklētas alternatīvas, taču nolemts, attiecīgie posmi netiks aizstāti ar sacensībām citās trasēs.
Pēc Bahreinas un Saūda Arābijas posmu atcelšanas šosezon tiks aizvadīti 22 posmi, sezonai decembra sākumā noslēdzoties Abū Dabī.
Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".