Pieteikumu skaits par bedrēs bojātiem auto martā pieaudzis gandrīz četras reizes

"Baltas" saņemto pieteikumu skaits par bojājumiem automašīnām pēc iebraukšanas bedrē šogad martā pieaudzis četras reizes.
Šodien 12:59
Risku apdrošināšanas kompānijas "Balta" saņemto pieteikumu skaits par bojājumiem automašīnām, kas radušies automašīnai iebraucot bedrē, šogad marta sākumā pieaudzis gandrīz četras reizes salīdzinājumā ar attiecīgi periodu pērn, pavēstīja kompānijā.
Šogad no 1. marta līdz 10. martam "Balta" saņēmusi 32 apdrošināšanas gadījumu pieteikumus, kas saistīti ar automašīnas iebraukšanu bedrē un tā dēļ radītiem bojājumiem. Savukārt pērn šajā laika posmā kompānija saņēma septiņus šādus pieteikumus, bet vēl pirms gada - 15.
Vidējā atlīdzība šajos gadījumos bija 660 eiro, savukārt dārgākais remonts, spēkratam iebraucot bedrē, izmaksājis vairāk nekā 6000 eiro, liecina "Baltas" dati.
Vienlaikus finansiāli apjomīgākais bojājums šogad "Baltas" praksē pēc automašīnas iebraukšanas bedrē reģistrēts janvārī luksusa klases automobilim "Porsche Taycan" - par tā remontu izmaksātā atlīdzība pārsniedz 6000 eiro.