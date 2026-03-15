IUB aizliedz LDz slēgt līgumu par deviņu staciju modernizāciju
Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB), izskatot SIA "Fima" sūdzību, ir aizliedzis VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) slēgt iepirkuma līgumu par deviņu staciju modernizāciju dzelzceļa līnijā Rīga-Lugaži-valsts robeža, liecina informācija IUB mājaslapā.
"Fima" sūdzībā norādījusi, ka uzņēmums ir nepamatoti izslēgts no dalības konkursā. Uzņēmums uzskata, ka LDz atbilstoši likumam nav pieprasījis skaidrojumu un pierādījumus, kas apliecinātu pretendenta uzticamību.
Vienlaikus "Fima" uzskata, ka LDz lēmumā par "Fima" izslēgšanu no dalības konkursā to nepamatoti vienādo ar pilnsabiedrību, kas sastāv no "BMGS-Fima" un SIA "Fima Group" un ar kuru iepriekš LDz ir sadarbojies, jo "Fima" nav līgumslēdzēja puse nevienā no lēmumā norādītajiem līgumiem.
Turklāt "Fima" norāda, ka tieši "Fima Group" ir veikusi ar līguma izpildi saistītus pasākumus, lai mazinātu pilnsabiedrības biedra AS "BMGS", kura vaina projekta neizpildē ir pierādāma, radītos riskus un nodrošinātu līgumu izpildi.
"Fima" ieskatā LDz ir pārkāpusi vienlīdzības un taisnīguma principu, jo no dalības konkursā nav izslēgta SIA "Belam-Rīga", kuras apakšuzņēmējs "Leonhard Weiss" ir persona, ar kuru LDz iepriekš ir bijušas būtiskas problēmas iepirkuma līguma izpildē, tostarp līguma vienpusēja izbeigšana.
Savukārt LDz paskaidrojumā norāda, ka iepriekš noslēgto līgumu laikā fiksēti būtiski būvniecības procesa pārkāpumi, tostarp incidenti un termiņu kavējumi, kas tieši attiecināmi uz "Fima" rīcību un atbildību. Tādējādi, balstoties uz iepriekšējo līgumu izpildes pieredzi, LDz bija objektīvi zināma "Fima" rīcība un sistemātiska nespēja nodrošināt pienācīgu un savlaicīgu līgumsaistību izpildi, kuru dēļ pamatoti apšaubāma tieši uzņēmuma godprātība, kas var ietekmēt konkursa rezultātā slēdzamo līgumu.
IUB, izskatot sūdzību, nolēma, ka "Fima" iebildums ir pamatots, jo pirms lēmuma par izslēgšanu pasūtītājam bija pienākums lūgt iesniedzējam iesniegt skaidrojumu un pierādījumus uzticamības atjaunošanai. Ņemot vērā, ka tas netika izdarīts, lēmums par konkursa rezultātiem ir atceļams.
Vienlaikus IUB uzdeva LDz novērst iesniegumu izskatīšanas komisijas konstatētos pārkāpumus, atkārtoti izvērtējot iepirkumā iesniegtos piedāvājumus.
Iepirkuma noslēguma ziņojumā minēts, ka piedāvājumus iepirkumā iesniedza pieci pretendenti - personu apvienība "ACB Reck", kas sastāv no SIA "A.C.B." un SIA "Reck", SIA "Belam-Rīga", pilnsabiedrība "CES Group", "Fima" un piegādātāju apvienība "RPI-BB", kas sastāv no SIA "RP Infra" un SIA "Baltijas būve".
Pretendenti iepirkumā varēja iesniegt divus piedāvājumu variantus. Pirmais variants paredz dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizāciju līnijā Rīga-Lugaži-valsts robeža, kas ietver projektēšanu un būvdarbus, kur sliežu ceļu būvdarbus, tostarp sliežu ceļu būvdarbiem nepieciešamo materiālu iegādi, veic izpildītājs. Savukārt otrajā variantā sliežu ceļu būvdarbiem nepieciešamo materiālu iegādi nevajadzēja iekļaut.
Ziņojumā minēts, ka līguma slēgšanas tiesības piešķirtas "Belam-Rīga" par līguma kopējo summu otrajā variantā desmit miljoni eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Iepirkuma komisija izvēlējās piedāvājuma otro variantu, kas paredz, ka pasūtītājs veiks nepieciešamo materiālu iegādi.
Vienlaikus, izvērtējot saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kas bija "Fima" ar piedāvāto līgumcenu 8,797 miljoni eiro bez PVN, iepirkuma komisija atbilstoši nolikumam nolēma "Fima" izslēgt no turpmākas dalības iepirkumā.
Lēmums tika pieņemts, pamatojoties uz iepirkuma nolikumu, kur noteikts izslēgšanas noteikums, ka pasūtītājs ar jebkādiem atbilstošiem līdzekļiem var pierādīt, ka pretendents savā profesionālajā darbībā ir pieļāvis tādus būtiskus pārkāpumus, kuru dēļ ir pamatoti apšaubāma tā godprātība atbilstoši izpildīt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos.
LETA jau ziņoja, ka LDz iepirkuma mērķis ir līnijā Rīga-Lugaži-valsts robeža izbūvēt un modernizēt deviņas dzelzceļa stacijas - Inčukalns, Egļupe, Sigulda, Līgatne, Ieriķi, Lode, Valmiera, Strenči, Valka un saistīto infrastruktūru, tostarp paaugstinātās platformas, sliežu ceļus, pasažieru un gājēju infrastruktūru un apgaismojumu, lai nodrošinātu dzelzceļa transporta pakalpojumu pieejamību pasažieriem, tostarp cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī veicinātu dzelzceļa pasažieru skaita pieaugumu.
LDz skaidroja, ka iepirkums izsludināts projektā par dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizāciju, kam finansējums paredzēts no Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam.
LDz koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, pēc provizoriskajiem datiem, bija 201,189 miljoni eiro, kas ir par 13,9% mazāk nekā 2024. gadā, savukārt koncerna zaudējumi samazinājās piecas reizes - līdz 7,823 miljoniem eiro, liecina kompānijas publiskotā informācija.
Reorganizācijas procesā pērn LDz meitasuzņēmumam SIA "LDz Cargo" 2025. gada oktobrī tika pievienoti LDz meitasuzņēmumi SIA "LDz ritošā sastāva serviss" un SIA "LDz loģistika". LDz koncernā ietilpst arī "LatRailNet", kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, un apsardzes uzņēmums SIA "LDz apsardze".