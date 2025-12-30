Berlīnē gadumija līdzinās kara zonai: Vācijas Ārstu asociācija aicina aizliegt privāto uguņošanu
Vācijas Ārstu asociācijas prezidents steidzami aicina aizliegt privāto uguņošanu, jo diskusijas pirms Jaungada svinībām, kuras katru gadu aizēno nopietni savainojumi, kas gūti neuzmanīgas pirotehnikas lietošanas dēļ, kļūst arvien karstākas.
Skati pēc privātās uguņošanas 1. janvārī Berlīnē, Hamburgā un citās Vācijas pilsētās
"Neviens nav pret uguņošanu sabiedriskās vietās, bet nelegāla uguņošana ir jāaizliedz," sestdien publicētajos komentāros RND mediju grupai sacīja Klauss Reinhards.
Viņš aicināja federālās un štatu iestādes beidzot rīkoties, lai aizsargātu sabiedrību no uguņošanas briesmām.
Vācijā uguņošanas ierīces var likumīgi pārdot no 29. decembra līdz 31. decembrim. Uguņošana un petardes daudziem vāciešiem rada lielu stresu un aizkaitinājumu, īpaši dzīvnieku labturības un vides organizācijām.
Lielajās pilsētās, piemēram, Berlīnē, Jaungada vakars bieži tiek pielīdzināts kara zonai.
Arī policistu arodbiedrība GdP ir starp tiem, kuri atbalsta privātās uguņošanas aizliegumu, brīdinot, ka svētku laikā policistiem un citiem neatliekamās palīdzības darbiniekiem arvien biežāk uzbrūk ar uguņošanas ierīcēm.
Reinhards uzsvēra, ka privāto uguņošanas ierīču aizliegumam “nav nekāda sakara ar aizliegumu kultūru”, bet gan tas atspoguļo “nobriedušas sabiedrības izpratni par to, kad atturēties no bīstamām lietām”. Viņš brīdināja, ka nelegāli palaistas uguņošanas iekārtas regulāri rada nopietnus ievainojumus, bieži vien cieš bērni un jaunieši. Ir arī acu traumas un apdegumi. “Tas piepilda slimnīcu neatliekamās palīdzības nodaļas un izmaksā valsts veselības apdrošināšanas sistēmai miljonus,” viņš teica. Tomēr transporta ministrs Patriks Šnīders no konservatīvās CDU partijas iebilda pret šādu aizliegumu.
“Mums ir tradīcija šādi svinēt Jauno gadu,” viņš teica mediju grupai Funke, piebilstot, ka pats nav uguņošanas ierīču cienītājs.
Runājot par kara bēgļiem, kas dzīvo Vācijā, piemēram, no Ukrainas vai Sīrijas, Reinhards uguņošanu Jaungada vakarā nosauca par “pilnīgi nepiemērotu”.
“Daudzi no viņiem ir piedzīvojuši bombardēšanu un apšaudi savās mītnes zemēs. Jaungada uguņošana viņiem bieži vien izraisa nāves bailes.”
Federālās pirotehnikas un mākslinieciskās uguņošanas asociācijas izpilddirektors Kristofs Kropls kritizēja Reinharta izteikumus. Kropla ieskatā, slimnīcu neatliekamās palīdzības nodaļas Vecgada vakarā patiesībā nav pārpildītas uguņošanas dēļ, bet gan tāpēc, ka cilvēki pastiprināti lieto alkoholu. Tāpēc, viņaprāt, loģiskāk būtu runāt par alkohola aizliegumu gadumijā.