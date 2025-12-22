Noderīgi ieteikumi bērnu imunitātes stiprināšanai
Īpaši rudenī un ziemā, kad aktivizējas dažādi vīrusi, liela daļa vecāku piedzīvo bezcerību un spēku izsīkumu, bērnam nepārtraukti slimojot. Vienā brīdī šķiet, ka atvase beidzot ir izveseļojusies, un mājinieki var atgriezties savās ierastajās ikdienas gaitās, bet pāris dienas vēlāk viss sākas no gala – atkal parādās iesnas, klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra. Lai arī pilnībā pasargāt bērnu no infekcijām un vīrusiem nav iespējams, tomēr ir vairāki efektīvi veidi, kā rīkoties imunitātes stiprināšanai. Ko darīt lietas labā? Raksta turpinājumā vērtīgos ieteikumos dalās Apotheka speciālisti!
Kāpēc bērni tik bieži slimo?
Bērnībā imūnsistēma vēl tikai attīstās. Piemēram, bērni vecumā līdz 5 gadiem mēdz slimot līdz pat 10 reizes gadā, jo organismam nepieciešams laiks, lai “iemācītos” atpazīt un uzveikt dažādus nevēlamus mikroorganismus. Šis process ir pilnīgi normāls, taču bieža slimošana var būt apgrūtinoša kā pašam bērnam, tā arī vecākiem – nogurums, skolas kavēšana, darbnespējas lapas atvēršana un bažas par atvases veselību ir daži no iemesliem, kas tikai rada papildu stresu.
Lai iespējami samazinātu slimošanas biežumu, bērna imunitātes stiprināšanai ir būtiska nozīme un to var panākt, gan veidojot veselīgus ieradumus, gan arī nodrošinot orgaismu ar visiem tam nepieciešamajiem vitamīniem un minerālvielām.
Kā parūpēties par bērna veselību un labsajūtu?
Visa pamatā – sabalansēts uzturs
Viens no būtiskākajiem imunitātes stiprināšanas pamatprincipiem ietver veselīgu un pilnvērtīgu uzturu. Bērna ēdienkartē jāiekļauj pēc iespējas dažādāki augļi un dārzeņi, kas ir vitamīnu un citu vērtīgu mikroelementu avots, palīdzot organismam efektīvāk cīnīties ar vīrusiem un infekcijām. Tāpat neiztikt bez graudaugiem, olbaltumvielām un, protams, arī veselīgajiem taukiem.
Ļoti svarīgs ir C vitamīns, kas palīdz stiprināt organisma dabiskās aizsargspējas, kā arī veicina ātrāku atveseļošanos. C vitamīna avoti ir: citrusaugļi, smiltsērkšķi, kivi, paprika, spināti, brokoļi, tomāti, dažādas ogas. Taču ziemā, kad pieejamība sezonālajiem svaigajiem augļiem un dārzeņiem ir ierobežota, ieteicams papildus lietot C vitamīnu saturošus uztura bagātinātājus, kas pieejami gan putojošo tablešu, gan pastilu, tablešu formās un arī šķidrā veidā.
Ne mazāk svarīgs ir D vitamīns – normālai imūnsistēmas darbībai, kaulu un zobu veselībai, noguruma mazināšanai un organisma spēcināšanai. Tas nodrošina kalcija un fosfora efektīvāku uzsūkšanos, palīdz nodrošināt pareizu muskuļu darbību, kā arī veicina bērna normālu augšanu un attīstību. Latvijā saules gaismas trūkuma dēļ D vitamīnu nepieciešams uzņemt visu gadu, nevis tikai rudenī un ziemā.
Kustības un svaigs gaiss – fiziskajai un mentālajai veselībai
Imunitātes stiprināšanai nāk par labu arī regulāras fiziskās aktivitātes un būšana ārā svaigā gaisā. Tas uzlabo pašsajūtu un spēcina organismu. Kaut arī ziemā gribas vairāk laika pavadīt iekštelpās, īsas pastaigas vai, piemēram, brauciens ar ragaviņām ne tikai stiprina veselību, bet arī uzlabo garastāvokli. Turklāt fiziskās aktivitātes nepieciešamas arī normālam, pilnvērtīgam miegam un spriedzes mazināšanai, jo arī šie abi faktori lielā mērā ietekmē veselību un pašsajūtu.
Atpūta un kvalitatīvs miegs – neatsverama nozīme imunitātei
Bērniem nepieciešams naktsmieram veltīt vairāk laika, nekā pieaugušajiem. Piemēram, vecumā no 3 līdz 5 gadiem diennaktī būtu jāguļ 10 līdz 13 stundas, bet pusaudžiem – 8 līdz 10 stundas. Nepietiekams vai nekvalitatīvs miegs samazina imūnsistēmas spēju cīnīties ar infekcijām, tāpēc ir svarīgi ievērot noteiktu dienas režīmu, un viens no galvenajiem pamatnosacījumiem – celties un doties gulēt katru dienu vienā un tajā pašā laikā – arī brīvdienās. Vēl, lai bērns justos labi un enerģiski visas dienas garumā, pirms gulētiešanas nevajadzētu izmantot viedierīces, jo to izstarotā zilā gaisma kavē iemigšanu, samazinot miega hormona melatonīna izdalīšanos. Viedierīču vietā var nodoties kopīgai grāmatu lasīšanai vai sarunām.
Uztura bagātinātāji – papildu atbalstam ikdienā
Pat ja bērna uzturs ir šķietami daudzveidīgs, ikdienas steigā ne vienmēr izdodas nodrošināt organismu ar visiem nepieciešamajiem vitamīniem un minerālvielām. Tādā gadījumā noder uztura bagātinātāji imunitātes stiprināšanai – C un D vitamīni, cinks un arī probiotikas – veselīgas zarnu mikrofloras uzturēšanai un kuņģa-zarnu trakta veselības veicināšanai, kas ir būtiska imūnsistēmas komponente.
Stress, trauksme, psihoemocionāla pārslodze vai pārlieku aizņemta ikdiena var atstāt negatīvu ietekmi uz bērna imunitāti. Tieši tāpēc viens no vecāku galvenajiem uzdevumiem ir nodrošināt ne tikai fizisku, bet arī emocionālu drošību. Rūpju, mīlestības un atbalsta paušana nepieciešama imunitātes stiprināšanai, palīdzot bērnam justies labi. Pozitīvas emocijas un harmoniska vide mazina stresu.
Bērnu imunitātes stiprināšanai ir būtiska nozīme un to var panākt vairākos veidos, gan praktizējot veselīgus paradumus, gan arī izvēloties kvalitatīvus un uzticamu zīmolu uztura bagātinātājus. Apotheka.lv internetaptieka ir vieta, kur ātri un ērti iegādāties visu nepieciešamo tiešsaistē, kas ir īpaši parocīgi gadījumā, kad bērns ir saslimis un nav iespējas doties uz aptieku klātienē. Iepērcies vēl izdevīgāk!