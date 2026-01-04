4 iemesli, kāpēc no rīta gribas kaut ko saldu
Cīnīties ar tieksmi pēc saldumiem ir diezgan grūti, īpaši, ja organisms no rīta prasa savu cukura devu – piemēram, saldās vai plānās pankūciņas.
Portāls "verywellhealth.com" izskaidroja, kāpēc brokastīs gribas kaut ko saldu un kā ar to cīnīties.
Zems cukura līmenis asinīs
Nakts gavēnis var izraisīt cukura līmeņa asinīs pazemināšanos līdz rītam. Kad cukura līmenis asinīs krītas, organisms signalizē par izsalkumu un bieži jūt nepieciešamību pēc ātra apmierinājuma, tiecoties pēc saldumiem vai rafinētiem ogļhidrātiem, rāda pētījumi.
Stress
Stress var paaugstināt kortizola līmeni, bet augstāks kortizola līmenis var palielināt grelīna sekrēciju, ko bieži dēvē par izsalkuma hormonu. Pētījumi ir parādījuši, ka paaugstināts grelīna līmenis organismā izraisa vēlmi pēc mazāk veselīgas pārtikas, piemēram, saldumiem, un rada lielāku baudu smadzeņu atlīdzības centrā pēc to lietošanas.
Turklāt, kad organismā ir augsts grelīna līmenis un jūs ēdat kaut ko saldu, smadzenes izdala vairāk dopamīna nekā parasti, kas pastiprina apmierinājuma sajūtu un vienlaikus uzlabo ēdiena garšu.
Miega trūkums
Tas darbojas līdzīgi kā augsts kortizola līmenis un stress – palielina grelīna līmeni, aktivizē tieksmi pēc saldumiem, pastiprina ēdiena garšu un palielina baudu (dopamīna izdalīšanās rezultātā) saldumu lietošanas laikā.
Miega trūkums arī var pazemināt leptīna hormona līmeni, kas palīdz organismam saprast, kad tas ir paēdis. Pētījumi rāda, ka zems leptīna līmenis var izraisīt to, ka jūs ēdat daudz vairāk saldumu nekā nepieciešams vai vēlētos, ja jūsu hormoni būtu līdzsvarotāki.
Rīta nogurums miega trūkuma dēļ var arī mainīt organisma reakciju uz insulīnu, izraisot insulīna rezistenci – stāvokli, kad organisms neizmanto insulīnu pienācīgi cukura līmeņa asinīs regulēšanai. Tas var radīt tieksmi pēc saldumiem kā veidu, kā organisms cenšas līdzsvarot situāciju.
Jūs esat cukura ciklā
Ja jūs ēdat saldas brokastis tik ilgi, cik sevi atceraties, jums var rasties tieksme pēc šiem produktiem no rīta, jo jums izveidojusies cukura ieraduma atkarība.
Cukurs var radīt atkarību, jo stimulē smadzeņu atlīdzības centru, izraisot "laimes hormonu" – dopamīna – izdalīšanos. Jo ilgāk cilvēks ēd saldu pārtiku brokastīs, jo spēcīgāka kļūst tieksme pēc saldumiem nākamajā rītā, jo organisms pierod pie dopamīna izdalīšanās.
Kā tikt galā ar tieksmi pēc saldumiem brokastīs:
- Guliet pietiekami katru nakti.
- Pārvaldiet stresa līmeni, izmantojot jums piemērotas metodes, piemēram, meditāciju, fiziskās aktivitātes vai dienasgrāmatas rakstīšanu.
- Ēdiet pārtiku, kas jums dod sāta sajūtu, piemēram, produktus ar augstu olbaltumvielu un šķiedrvielu saturu, lai stabilizētu cukura līmeni asinīs un kontrolētu tieksmi pēc saldumiem.
- Lai izvairītos no cukura abstinences simptomiem un pastiprinātas tieksmes pēc saldumiem, kas var rasties, pilnībā izslēdzot cukuru no uztura, izvēlieties dabiskākus cukura avotus, piemēram, augļus.