"Ryanair" soctīklos publicē negaidītu ieteikumu pasažieriem; daudzi ir neizpratnē
Aviokompānija "Ryanair" sociālajos tīklos publicējusi negaidītu ieteikumu - pasažieriem ieteicams nevilkt lidmašīnā noteiktu apģērbu, kas izraisīja daudzu cilvēku izbrīnu.
Daudzi pasažieri rūpīgi izvēlas ērtu apģērbu lidmašīnai. Ilgos lidojumos šauri krēsli, neiespējamība izstiept kājas un vispārējs diskomforts var padarīt nogurdinošu pat īsu lidojumu.
Eiropas zemo cenu aviokompānija "Ryanair" nolēma sniegt skaidru ieteikumu: "2026. gadā pārtraucam lidot džinsos," teikts "TikTok" video, kas uzņemts, kad lidmašīna uzsāka piezemēšanos Korfu lidostā. Video skan svinīga mūzika, ko parasti ieslēdz pēc katra "Ryanair" lidojuma, un pie video pievienots pieklājīgs "lūdzu".
Kāpēc tieši džinsi?
Jautājumi pie ieraksta neizpalika: "Kas tad nav kārtībā ar džinsiem?" vaicāja viens no sekotājiem. Aviokompānija ar humoru atbildēja: "Kas tad ar tiem tāds?"
Patiesībā daudzi pasažieri atbalstīja šo domu: džinsi nav visērtākais apģērbs, īpaši, ja ilgstoši jāsedz vienā pozā. Komentāros lietotāji dalījās ar savu pieredzi un padomiem:
- "Pilnīga taisnība, ērts apģērbs - labākais izvēle."
- "Tikai komforts! Vienmēr lidoju legingos vai jogas biksēs."
- "Nu labi, tad es lidošu 18. gadsimta uzvalkā," pajokoja viens no sekotājiem.
Bija arī tādi, kas nepiekrita, skaidrojot to, piemēram, ka džinsi ir ērti, jo tie neaizņem vietu rokas bagāžā, vai arī viņi nevēlas maksāt par bagāžu. Viens lietotājs rakstīja: "Lidojums ilgst tikai stundu vai divas, ļaujiet man dzīvot tā, kā es vēlos."
Komforts pret stilu
Lai gan video bija domāts vairāk kā joks, "Ryanair" ieteikums atgādināja veco patiesību par lidojumiem: komforts bieži ir svarīgāks par stilu. Aviokompānijas vēstījums ir vienkāršs - izvēlieties apģērbu, kurā varat atslābināties un mierīgi izturēt lidojumu.