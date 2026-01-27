Populārā Austrijas slēpošanas trasē 14 gadus vecs zēns nāvējoši traumē vīrieti
Pagājušās nedēļas nogalē populārā Austrijas slēpošanas trasē notikusi nelaime, kad kāds pusaudzis lielā ātrumā ietriecās citā slēpotājā, kurš no gūtajām traumām nomira, bet puika aizslēpoja no notikuma vietas.
Traģēdija notika sestdienas pusdienlaikā Šmitenhē (Schmittenhöhe) kalna trasē netālu no Celamzē pilsētas, kad 14 gadus vecs pusaudzis ietriecās vīrietī. Kā vēsta Austrijas izdevums “5min.at”, atsaucoties uz aculieciniekiem, angļu valodā runājošs pusaudzis, kas tika norādīts kā tūrists no Īrijas, notikuma vietu pameta. Turklāt aculiecinieki izteikušies, ka kāda blonda sieviete, domājams, puikas māte, viņu mudinājusi bēgt.
Uz sadursmes vietu izsauktie mediķi nespēja izglābt 49 gadus vecā Zalcburgas iedzīvotāja dzīvību. Likumsargi uzsāka puikas meklēšanu, iesaistot dronus.
Nākamajā dienā zēns ar māti pats ieradās policijā, viņa uzvārds netiek atklāts. Sadursmē viņš bija guvis augšstilba savainojumu.
“14 gadus vecs zēns sestdien bija iesaistīts negadījumā. No plašsaziņas līdzekļiem ģimene uzzināja, ka vīrietis ir miris. Viņi devās uz Celamzē policijas iecirkni un paziņoja, ka viņš bija negadījumā iesaistītā otrā persona,” policijas pārstāvis paziņoja laikrakstam “Irish Independent”. “Notika zēna meklēšana, jo varbūt viņš nezināja, ka vīrietis ir miris. Mūsu rīcībā esošā informācija liecina, ka šodien policija viņu nopratināja un viņš sniedza liecību paziņojumu policijas iecirknī, taču sīkākas informācijas nav.”
Viņš norādīja, ka 14 gadus vecas personas var tikt sauktas pie atbildības, notiek izmeklēšana, bet sīkāku informāciju viņš nevar sniegt. Savukārt Īrijas izdevums “Extra.ie” vēsta, atsaucoties uz vietējo policiju, ka nbojā gājušā nāves precīzu cēloni noteiks autopsija, taču pagaidām likumsargi notikušo uzskata par nelaimes gadījumu. Tomēr gluži sveikā puika diez vai izspruks, jo viņu var apsūdzēt notikuma vietas pamešanā.
“Extra.ie” norāda, ka Šmitenhē ir viena no iecienītākajām ziemas atpūtas vietām pasaulē, un Celamzē viesnīcās numuriņu cenas vidēji svārstās no 214 līdz 313 eiro dienā atkarībā no sezonas, bet no decembra līdz februārim cenas ir visaugstākās.