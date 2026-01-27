Uzmanību autovadītājiem: braukšanas apstākļi šovakar un naktī var strauji pasliktināties
Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs prognozē, ka šovakar Latvijas dienvidu rajonos stipri snigs, arī putinās. Šādos laikapstākļos uz autoceļiem var veidoties sniega kārta un aizputinājumi, braukšanas apstākļi var būt stipri apgrūtināti, īpaši uz reģionālajiem un vietējiem autoceļiem ar nelielu satiksmes intensitāti.
Trešdienas rītā aicinām plānot papildu laiku ceļam un sekot līdzi laika prognozei un informācijai par braukšanas apstākļiem.
Valsts autoceļu uzturēšanas darbus veic prioritārā secībā atbilstoši uzturēšanas klasēm, kur galvenais kritērijs ir satiksmes intensitāte. Vispirms tīra noslogotākos ceļus un veic citus uzturēšanas darbus uz tiem. Autovadītājiem jārēķinās, ka ar uzturēšanas darbiem iespēju robežās tiek uzlaboti braukšanas apstākļi, taču nav iespējams novērst ziemu un tai raksturīgos laikapstākļus.
Ceļus tīra un kaisa arī snigšanas laikā, tomēr sniega kārta veidojas atkārtoti un ceļi pēc apstrādes ar reaģentiem var apledot no jauna. Ziemā un ceļiem ir pieļaujama sniega kārta, savukārt putenī jārēķinās arī ar sniega sanesumiem.
Pilnībā no sniega ceļi tiek attīrīti tikai pēc snigšanas beigām, tam atvēlētais laiks ir no trim līdz 24 stundām, prioritāri tiek tīrīti ceļi ar lielāko satiksmes intensitāti. Līdz ar to visilgāk aizputināti var būs vietējās nozīmēs autoceļi ar mazu satiksmes intensitāti.
Pieļaujamais sniega biezums uz brauktuves atkarībā no ceļa uzturēšanas klases mainīgos laikapstākļos un putenī:
- uz autoceļiem ar A uzturēšanas klasi – seši līdz 12 cm;
- ar B uzturēšanas klasi – astoņi līdz 16 cm;
- ar C uzturēšanas klasi – 10 līdz 20 cm.
Ar braukšanas apstākļiem valsts ceļu tīklā ikviens var iepazīties kartē VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) mājaslapā.