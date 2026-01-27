Rīgas izpilddirektors aicina apturēt nokavējuma procentus par komunālajiem maksājumiem līdz 30. jūnijam
Ņemot vērā 2026. gada janvārī piedzīvoto būtiski zemo gaisa temperatūru un straujo siltumenerģijas patēriņa pieaugumu, Rīgas pilsētas izpilddirektors Jānis Lange aicina pašvaldības kapitālsabiedrības rīkoties sociāli atbildīgi un sniegt atbalstu iedzīvotājiem, kuri nonākuši finansiālās grūtībās.
Zemo temperatūru dēļ daudziem iedzīvotājiem ievērojami pieaugušas izmaksas par komunālajiem pakalpojumiem, radot papildu slogu mājsaimniecību budžetiem un apgrūtinot savlaicīgu norēķinu veikšanu. Šādos apstākļos, pēc izpilddirektora domām, ir būtiski, lai gan pašvaldība, gan tās kapitālsabiedrības sniegtu iedzīvotājiem atbalstu atbilstoši savām iespējām.
Lange aicina kapitālsabiedrības pieņemt lēmumus, kas būtu līdzīgi tiem, kādi tika īstenoti 2020.–2023. gada sarežģītajos periodos (Covid19 pandēmijas laikā), proti, līdz 30. jūnijam apturēt līgumsodu un nokavējuma procentu aprēķinu par kavētiem maksājumiem. Aicinājums attiecas uz siltumenerģijas, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, vienlaikus nepārtraucot šo pakalpojumu sniegšanu un pēc iespējas vienojoties ar klientiem par vēlākiem norēķinu termiņiem. J. Lange aicina arī pārējos pakalpojumu sniedzējus izvērtēt situāciju un rīkoties sociāli atbildīgi, nepiemērojot kavējuma procentus.
Šādu rīcību izpilddirektors uzsver kā sociāli atbildīgas komercdarbības piemēru, kas dotu iedzīvotājiem iespēju pārvarēt radušos situāciju.