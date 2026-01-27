IZM: jaunajām sporta skolām nodrošināta vienlīdzīga pieeja valsts finansējumam
Sporta skolu finansēšanas kārtība jau ir pilnveidota, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi arī pret jaunajām akreditētajām sporta skolām, norāda Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).
Vienlaikus Satversmes tiesā (ST) turpinās lietas izskatīšana par iepriekš spēkā esošo regulējumu. Valdība otrdien iepazinās ar IZM sagatavoto atbildes raksta projektu ST, tomēr šim dokumentam ir ierobežotas pieejamības statuss.
IZM skaidroja, ka attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos ir veikti grozījumi, mainot finansējuma piešķiršanas kārtu secību. Tas ļauj jaunajām akreditētajām profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm, kurām iepriekšējā gadā nebija valsts finansētu pedagoģisko likmju, pretendēt uz valsts budžeta finansējumu jau otrajā kārtā, nevis tikt automātiski izslēgtām no finansējuma aprites.
Papildus tam ministrija norāda, ka profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansējums no 2025. gada ir palielināts par vienu miljonu eiro gadā, un šāds finansējuma apjoms tiks saglabāts arī 2026. gadā un turpmāk. Šie līdzekļi paredzēti, lai nodrošinātu valsts līdzfinansējumu arī jaunām akreditētām sporta skolām to licencēto programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
Atbilstoši IZM veiktajiem aprēķiniem jaunās sporta skolas pēc grozījumu stāšanās spēkā saņem finansējumu tādā pašā apmērā kā līdzšinējās profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes.
Kā vēstīts, ST ir ierosināta lieta par profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei piešķiramās dotācijas apmēra aprēķināšanas kārtību.
Lieta ierosināta pēc Administratīvās apgabaltiesas pieteikuma. Tajā izskatīšanā ir administratīvā lieta, kas ierosināta pēc biedrības pieteikuma par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, ar kuru tās struktūrvienībai - profesionālās ievirzes sporta skolai - tiktu piešķirta valsts budžeta dotācija 2024. gadā pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
Apgabaltiesa lūgusi ST vērtēt Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumu "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas" 8. un 8.1 punkta atbilstību Satversmes 91. panta pirmajam teikumam.
Apstrīdētās normas noteic izglītības iestādei piešķiramās dotācijas apmēra aprēķināšanas formulu un kārtību, kādā valsts sadala finansējamo pedagoģisko likmju atlikumu, ja tāds veidojas.
Pamatojoties uz apstrīdētajām normām, IZM bija atteikusies piešķirt sporta skolai valsts finansējumu 2024. gadā, jo tai nebija iepriekšējā budžeta gadā valsts finansēto pedagoģisko likmju skaits, kas nepieciešams izglītības iestādei piešķiramās dotācijas apmēra aprēķināšanai. Papildus tam ministrijas lēmumā tika norādīts, ka 2024. gadā neveidojas arī valsts finansējamo pedagoģisko likmju atlikums.
Apgabaltiesa uzskata, ka apstrīdētās normas pārkāpj Satversmes 91. panta pirmajā teikumā ietverto tiesiskās vienlīdzības principu. Proti, tās paredzot atšķirīgu attieksmi pret vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos esošām personu grupām, jo dotācijas apmēra aprēķināšanas formulā liekot ņemt vērā izglītības iestādē iepriekšējā budžeta gadā valsts finansēto pedagoģisko likmju skaitu.