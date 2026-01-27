VIDEO: deviņstāvu ēkā Ventspilī izcēlies traģisks ugunsgrēks; 10 cilvēki no nama evakuēti, viens - gājis bojā
Otrdienas, 27. janvāra, rītā traģisks ugunsgrēks izcēlās kādā deviņstāvu dzīvojamā mājā Ventspilī.
Kā Jauns.lv ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), izsaukums uz kādu daudzdzīvokļa ēku Ventspilī tika saņemts pirms plkst. 9.00. Ierodoties notikuma vietā ugunsdzēsēji secināja, ka kādā dzīvoklī ēkas pirmajā stāvā izcēlies ugunsgrēks - tajā dega sadzīves mantas 10 kvadrātmetru platībā.
No ēkas tika izglābti 10 cilvēki, no tiem septiņi ar glābšanas masku palīdzību, bet trīs ar bomkāpņu palīdzību. Kā norāda glābēji, liesmu skartajā dzīvoklī nebija uzstādīts dūmu detektors. Ugunsgrēks tika likvidēts plkst. 10.02.
Bet Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) Jauns.lv ziņo, ka ierodoties notikuma vietā mediķi konstatēja viena cilvēka nāvi. Evakuētajiem nama iemītniekiem mediķu palīdzība nebija nepieciešama.
VUGD norāda, ka šis gads Latvijā iesācies ļoti traģiski. Lai gan ugunsgrēku skaits saglabājas aizvadītā gada līmenī, to sekas ir daudz traģiskākas - šogad līdz 18. janvārim ugunsgrēki Latvijā jau bija laupījuši deviņu cilvēku dzīvības. VUGD aicina ikvienu iedzīvotāju būt īpaši atbildīgam un piesardzīgam, apsildot mājokli, jo katra neuzmanība var maksāt ļoti dārgi.
Ja izceļas ugunsgrēks, par to savlaicīgi brīdinās darbspējīgs dūmu detektors! Savukārt, ja nelaime tomēr notikusi, nekavējoties jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruni 112, lai ugunsdzēsēji glābēji varētu doties palīgā!