Neticami! ASV vēsturē lielākajā dārglietu laupīšanā apsūdzētais izsprūk sveikā ICE pārcenšanās dēļ
Skandalozu izgāšanos piedzīvojusi ASV tiesībsargājošā sistēma, kad vīrietis, kuru apsūdzēja dalībā vērienīgākajā dārglietu laupīšanā ASV vēsturē, izspruka no atbildības, pateicoties pēc Minesotas slepkavībām nu jau bēdīgu slavu ieguvušajai Imigrācijas un muitas policijai (ICE).
Izrādās, ka Hesons Nelons Presilja Floress, kurš bija viens no septiņiem apsūdzētajiem 100 miljonu dolāru vērtās laupīšanas lietā, pērn decembrī tika … deportēts uz Ekvadoru, kamēr prokuratūra bija atstāta neziņā un gatavojās tiesai. Tagad pastāv reāla iespēja, ka Floress būs izsprucis sveikā un vispār nestāsies tiesas priekšā.
Floress bija viens no septiņiem vīriešiem, kuri pagājušajā gadā tika apsūdzēti par 2022. gada uzbrukumu “Brinks” kravas mašīnai Kalifornijas štata Lebekas autostāvvietā, nolaupot dārgakmeņus, zeltlietas un luksusa pulksteņus apmēram 100 miljonu dolāru vērtībā. Lielāko daļu laupījuma tā arī neizdevās atgūt.
Savu vainu neatzinušajam Floresam draudēja līdz pat 15 gadu ieslodzījums, taču 29. decembrī ICE viņu deportēja uz Ekvadoru, izraisot cietušo sašutumu. Floress bija viens no pieciem pērn arestētajiem apsūdzētajiem, divi vēl ir brīvībā.
Kā vēsta “Los Angeles Times”, Floress atradās ICE apcietinājumā kopš septembra. Kaut gan tas nav nekas neparasts, ja saistībā ar kriminālapsūdzībām cilvēku mēdz deportēt, jautājumus izraisījis, kā izsprukt varēja tik vērienīgā noziegumā apsūdzēta persona. Vēl trakāk, federālie prokurori paziņoja, nebija informēti par apsūdzētā deportēšanu un gatavoja viņa lietas nodošanu tiesā, taču tiesnesis piekrita apsūdzētā advokāta lūgumam izbeigt lietu ar argumentāciju, ka valdība pati esot atteikusies no kriminālvajāšanas, deportējot apsūdzēto.
Iekšzemes drošības ministrijas pārstāve Triša Maklaflina e-pasta paziņojumā apgalvoja, ka Floresa kriminālā vēsture ietver seksuālo uzbrukumu, draudēšanu ar terorismu, laupīšanu, vandālismu, zādzību un citas apsūdzības. Viņa paziņoja, ka Floress 2001. gadā ieceļoja ASV kā likumīgs pastāvīgais iedzīvotājs, taču “kļuva par izraidāmu imigrantu savas kriminālās sodāmības dēļ.” “Prezidenta Trampa un [iekšzemes drošības – red.] sekretāres Noemas pilnvaru laikā nelegālo imigrantu noziedzniekiem nav vietas ASV,” viņa paziņoja. Viņa neatbildēja uz jautājumu, vai būtu iespējams panākt Floresa izdošanu, lai viņam izvirzītu apsūdzības nākotnē.
Bijušais federālais prokurors Neama Rahmani atzina, ka lai arī nopietna federālā nozieguma lietā pirms tiesas deportēšana nedrīkstētu notikt, reizēm tā gadās. “Labā roka nezina, ko dara kreisā,” viņš secināja. Savukārt advokāts Lū Šapiro norādīja, ka “ārkārtīgi reti gadās, ka apsūdzētais izbēg no gadiem ilga ieslodzījuma, tiekot izraidīts lietas izskatīšanas laikā.” “Tas ir mīklaini, jo gan ICE, gan prokuratūra darbojas Tieslietu ministrijas paspārnē,” viņš atzina.
Cietušo juvelieru advokāts Džerijs Krolls pauda neizpratni par to, ka imigrācijas dienesta iejaukšanās bez prokuratūras līdzdalības ļāvusi apsūdzētajam izsprukt, sakot, ka “tas rada tikpat nopietnu jautājumu: kā sistēma var ļaut 100 miljonu dolāru vērtā noziegumā apsūdzētajam pamest valsti tādā veidā, kas faktiski izbeidz kriminālatbildību.”