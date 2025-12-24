Uztura speciālisti iesaka atteikties no šī viena produkta, ja sekojat līdzi savam svaram
Garšvielas un piedevas var mainīt ēdiena uzturvērtību, ātri pievienojot tam kalorijas, taukus un sāli.
Uztura speciālisti apgalvo, ka piedevas var lietot mēreni, raksta "Today". Taču, pēc viņu teiktā, ir viena piedeva Nr. 1, no kuras vajadzētu izvairīties, ja jūs sekojat līdzi savam svaram.
Uztura speciāliste Liza Janga iesaka atteikties no majonēzes, ja vēlaties notievēt. Viņa skaidro, ka majonēze satur daudz tauku un kaloriju, tāpēc tā ir vismazāk veselīgā piedeva tiem, kas cenšas zaudēt svaru.
Uztura speciāliste Natālija Rico piebilda, ka majonēze satur arī ievērojamu daudzumu piesātināto tauku.
Cik kaloriju ir majonēzē
Saskaņā ar ASV Lauksaimniecības departamenta datiem viena ēdamkarote majonēzes satur 94 kalorijas un 10 gramus tauku, tostarp 1,6 gramus piesātināto tauku.
Kāpēc majonēze ir kaitīga
Pētījumi liecina, ka liels piesātināto tauku daudzums uzturā ir saistīts ar svara pieaugumu. Turklāt tieši šie tauki var paaugstināt "sliktā" holesterīna līmeni, kas palielina sirds un asinsvadu slimību risku.
Amerikāņu Kardioloģijas asociācija brīdina, ka pārāk liels kaloriju daudzums no jebkura avota var izraisīt svara pieaugumu.
Ko iesaka uztura speciālisti
Janga norāda, ka, ja jums patīk majonēze, jūs to varat lietot, bet mēreni un ierobežojot citu trekno piedevu lietošanu. Rico piebilda, ka parasti pietiek ar vienu ēdamkaroti.
"Reizēm jums var būt nepieciešams nedaudz vairāk par ieteicamo porciju, un tas ir normāli, bet tā nevajadzētu darīt katru reizi," viņa brīdināja.