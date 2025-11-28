Kas ir pašlaik populārais biohakings - un kā tas var palīdzēt samazināt svaru
Funkcionālās diagnostiskās uztura speciālists un vielmaiņas veselības eksperts, kā arī Metabolic Freedom podkāsta vadītājs Bens Azadi stāsta par savu vairāk nekā 17 gadu pieredzi un izceļ 11 pretiekaisuma uztura bagātinātājus, kas palīdz aktivizēt vielmaiņu un veicināt tauku dedzināšanu.
Aizvien vairāk cilvēku, kuri ir noguruši no tradicionālās medicīnas pieejas ar “slimību aprūpi”, meklē risinājumus, paši iedziļinoties biohakingā. Tā ir pieeja, kurā ar mazām, pārdomātām izmaiņām uzturā un dzīvesveidā ir iespējams uzlabot pašsajūtu, vairot enerģiju un uzlabot fizisko formu.
Klausoties zinātnieku un biohakeru pieredzes stāstus savos podkāstos, Azadi atzīmē, ka viens no populārākajiem tematiem ir uztura bagātinātāji svara samazināšanai. Protams, tie neaizstāj sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu. Piemēram, ketogēna diēta un periodiska badošanās ir metodes, kuras Azadi ir aicinājis pielietot savā praksē tūkstošiem cilvēku, turklāt – sekmīgi. Tomēr viņš uzsver, ka ir arī uztura bagātinātāji, kas spēj paātrināt rezultātus un uzlabot vielmaiņu.
Kafija
Šā raksta ietvaros kafija tiks klasificēta kā uztura bagātinātājs. Tās sastāvā esošais kofeīns ir viens no visvairāk izpētītajiem dabiskajiem savienojumiem, kas veicina vielmaiņas darbību un palielina tauku oksidāciju.
Pētījumi rāda, ka kofeīns palīdz palielināt enerģijas patēriņu (jeb to, ko saucam par kaloriju dedzināšanu), kā arī uzlabo fizisko sniegumu un tauku šķelšanos treniņa laikā.
Tomēr īstais kafijas “dārgums” ir hlorogēnskābe (CGA), kas ir spēcīgs polifenols. Tā rosina tauku šūnas izmantot savus resursus kā degvielu. Hlorogēnskābe darbojas līdzīgi kā statīnu zāles, kas pazemina holesterīna līmeni, tomēr bez blakusparādībām.
Hlorogēnskābe palīdz samazināt apetīti un tieksmi pēc našķiem, aktivizēt aknu darbību, paātrinot žults izdalīšanos un detoksikāciju, un stabilizēt cukura līmeni asinīs, pazeminot triglicerīdu daudzumu.
Tā ne tikai samazina jaunu tauku šūnu veidošanos, bet arī risku saslimt ar metabolajiem traucējumiem, otrā tipa cukura diabētu un pat Alcheimera slimību, jo līdzsvaro cukura darbību. Pētījumi liecina, ka hlorogēnskābe samazina vēdera tauku daudzumu tiem cilvēkiem, kam novērojams liekais svars. Iedarbojoties kopā ar kofeīnu, tā palielina tauku šūnu skaitu, kas tiek sadedzinātas enerģijas iegūšanai. Turklāt šis efekts darbojas pat miega laikā.
Tomēr hlorogēnskābes iedarbība ir atkarīga no tās stabilitātes. Šis savienojums ir jutīgs pret pH līmeni, temperatūru, gaismu un cilvēka individuālo metabolismu. Katrs no mums to uzņem un pārstrādā atšķirīgi, tāpēc svarīgi ieklausīties savā ķermenī un atrast sev piemērotāko veidu, kā lietot kafiju kā funkcionālu uztura līdzekli.
Kā gūt maksimālu labumu no kafijas?
1. Izvēlies gaišāku grauzdējumu
Vidēji vai viegli grauzdētas pupiņas satur līdz pat 75 % polifenola, t. i., vairāk nekā tumšais grauzdējums. Vēlams tomēr izvēlēties ekoloģisku kafiju no augstkalnu reģioniem, jo šo reģionu ekstrēmās temperatūras svārstības veicina labvēlīgo vielu uzkrāšanos kafijā.
2. Ievies kafijas “komandantstundu”
Lai izvairītos no miega traucējumiem, ievies jaunu kafijas dzeršanas režīmu – ne vēlāk par plkst. 10.00 no rīta.
Kofeīna pussabrukšanas laiks organismā ir 4–6 stundas, bet tas var būt arī ilgāks atkarībā no vecuma, svara, aknu veselības un citiem faktoriem. Pat viena kafijas tase pēcpusdienā var ietekmēt naktsmieru. Piemēram, ja izdzer tasi kafijas (aptuveni 100 mg kofeīna) plkst. 14.00, tad ap plkst. 18.00–20.00 organismā vēl būs aptuveni 50 mg kofeīna. Vēl pēc 4–6 stundām (tātad plkst. 00.00–02.00) atliks aptuveni 25 mg kofeīna. Īpaši jutīgiem cilvēkiem kofeīna iedarbība var saglabāties pat dienām ilgi.
3. Ievēro 90 minūšu likumu pēc pamošanās
Kofeīna dzēriens tūlīt pēc pamošanās var iejaukties dabiskajā kortizola ritmā. Šis hormons veicina modrību un enerģiju. Nav ieteicams sākt dienu ar kafijas tasi, tā vietā ļauj savam ķermenim vispirms izmantot dabisko kortizola “modrības vilni”. Apmēram pēc 90 minūtēm no pamošanās brīža kafija iedarbosies efektīvāk, jo būs uzkrājies vairāk adenozīna. Tas ir neirotransmiters, kas veicina miegainību un uzkrājas, esot nomodā. Nogaidot 90 minūtes, mēs ļaujam adenozīna līmenim pacelties, padarot kafijas tases efektu izteiksmīgāku.
Hlorogēnskābes (CGA) priekšrocības
Hlorogēnskābe (CGA) ir spēcīgs polifenols, kas ir atrodams kafijā. Gadu desmitiem veiktie pētījumi liecina, ka šai vielai ir vairākas nozīmīgas priekšrocības.
● Palīdz novērst sirds un asinsvadu slimības. Kafija ar augstu hlorogēnskābes saturu var veicināt labāku asins plūsmu un uzlabot asinsvadu sieniņu darbību pēc ēdienreizēm, tādējādi samazinot aterosklerozes un sirds un asinsvadu slimību riskus.
● Samazina iekaisumu. Hlorogēnskābe var palīdzēt mazināt iekaisuma procesus organismā un ilgtermiņā novērst hronisku slimību attīstību.
● Stabilizē cukura līmeni asinīs. Uzturs, kas bagāts ar hlorogēnskābes avotiem, var veicināt veselīgu cukura līmeņa regulāciju asinīs. Tas ir būtisks faktors gan svara zaudēšanai, gan diabēta profilaksei.
● Pazemina asinsspiedienu. Ir novērots, ka hlorogēnskābes uzņemšana var mēreni samazināt asinsspiedienu, kamēr šī viela atrodas organismā.
Vidējas ķēdes triglicerīdu eļļa (MCT eļļa)
Vidējas ķēdes triglicerīdu eļļa (MCT) sniedz izcilu atbalstu vielmaiņai un šūnu enerģijas pārvaldībai, gluži kā automašīna, kuras dzinējs darbojas un patērē degvielu pat tad, kad tā stāv uz vietas.
Parasti dzinējs (mitohondriji) dedzina degvielu (glikozi vai taukus), lai efektīvi ražotu enerģiju. Savukārt MCT eļļa veicina mitohondriju atvienošanos jeb procesu, kurā šī enerģija netiek uzglabāta tauku veidā, bet gan atbrīvota kā siltums. Tā organisms patērē vairāk kaloriju, neuzkrājot liekos taukus.
Kaprilskābe ir viena no spēcīgākajām MCT eļļas sastāvdaļām. Tā ātri uzsūcas un pārvēršas ketonos, nodrošinot organismu ar efektīvu un ātri pieejamu enerģiju. Šis process veicina vielmaiņu un palīdz uzturēt veselīgu ķermeņa svaru.
MCT eļļas divkārša iedarbība – gan vielmaiņas paātrināšana, gan šūnu enerģijas uzlabošana – padara to par spēcīgu sabiedroto ceļā uz labu vielmaiņas veselību. Pētījumi rāda, ka tieši kaprilskābei ir visdaudzsološākie rezultāti šajā jomā.
MCT eļļu var lietot kā uztura bagātinātāju, taču to ir iespējams iekļaut arī uzturā, izmantojot dabiskus avotus, piemēram, kokosriekstu eļļu, kazas vai aitas piena produktus, sviestu un gī sviestu Šie pārtikas produkti ir lielisks dabīgs veids, kā bagātināt uzturu ar kaprilskābi un triglicerīdu eļļu.
Ābolu etiķis
Plaši pētījumi liecina, ka ābolu etiķis var veicināt vielmaiņu, samazināt apetīti un tauku uzkrāšanos. Tam ir trīs galvenie ieguvumi.
1. Svara samazināšana
Ābolu etiķis satur etiķskābi – aktīvu savienojumu, kas paātrina vielmaiņu, palīdz samazināt izsalkumu (līdz pat 600 kalorijām dienā) un nomāc tauku uzkrāšanos organismā. Tas var palīdzēt zaudēt svaru arī cilvēkiem, kuriem tas iepriekš sagādāja grūtības.
2. Gremošanas uzlabošanās
Daudziem no mums ir barības vielu trūkums vai gremošanas traucējumi. Ābolu etiķis, pateicoties tā augstajai skābuma pakāpei, palīdz atjaunot veselīgu kuņģa skābes līmeni, novērst dedzināšanu, uzlabot olbaltumvielu sagremošanu un veicināt žults un fermentu izdalīšanos.
3. Cukura līmeņa stabilizācija asinīs
Vairāki pētījumi liecina, ka ābolu etiķis spēj izlīdzināt cukura līmeņa svārstības asinīs gan cilvēkiem ar normālu cukura līmeni, gan prediabētiķiem un diabētiķiem. Tas palīdz novērst straujus cukura lēcienus pēc ēdienreizēm, pat ja uzturā ir maize.
Kādā pētījumā 12 brīvprātīgie, kam bija novērojama laba veselība, ēda maizi ar dažādiem etiķa daudzumiem. Pētījumā atklāja, ka lielāks etiķa daudzums būtiski samazināja cukura un insulīna līmeņa kāpumu, kā arī pastiprināja sāta sajūtu.
Kādā citā 12 nedēļu garā dubultaklā pētījumā, kurā piedalījās cilvēki ar aptaukošanos, atklāja līdzīgus ābolu etiķa ieguvumus. Pētījuma laikā dalībnieki lietoja dzērienus bez etiķa vai ar 15 ml vai 30 ml etiķa. Rezultāti atklāja, ka tiem, kas lietoja etiķi, bija izteiktāks svara, iekšējo tauku, vidukļa apkārtmēra un triglicerīdu līmeņa samazinājums salīdzinājumā ar placebo grupu. Šie rezultāti liecina, ka regulāra etiķa lietošana var palīdzēt novērst vielmaiņas problēmas, samazinot aptaukošanos.
Kā un kad lietot ābolu etiķi tauku samazināšanai?
Pirms ēdienreizēm
Lietojiet 3 kapsulas vai 1 ēdamkaroti ābolu etiķa (atšķaidītu ar ūdeni) apmēram 15–20 minūtes pirms ēšanas. Tas palīdzēs uzlabot gremošanu un samazināt cukura līmeņa svārstības pēc ēdienreizēm. Šī ir viena no efektīvākajām metodēm, kā līdzsvarot cukura līmeni.
Pēc ēdienreizēm
Ābolu etiķis var būt ļoti noderīgs arī pēc ēšanas, ja izjūtat vēdera pūšanos vai gāzes, vai arī gadījumos, ja ir sanācis apēst vairāk ogļhidrātu, nekā bija plānots, kā arī ja ir vēlme labāk kontrolēt cukura līmeni asinīs pēc maltītes.
Kāds pētījums pierādīja, ka pēc maltītes ar augstu ogļhidrātu saturu ābolu etiķis uzlaboja jutību pret insulīnu par 34 procentiem.
Papildu veselības uzlabojums būs tad, ja dosieties nelielā 15 minūšu pastaigā pēc ēdienreizes, tas vēl vairāk veicina glikozes līdzsvarošanu.
No rīta tukšā dūšā
Lietojot ābolu etiķi dienas sākumā, ir iespējams samazināt vēlmi pēc uzkodām un veicināt vieglāku pāreju uz badošanās režīmu. Jo īpaši, ja praktizējat periodisku gavēni.
Āfrikas mango
Āfrikas mango (Irvingia gabonensis) ekstrakts tiek uzskatīts par vienu no daudzsološākajiem dabiskajiem līdzekļiem svara samazināšanai, īpaši zonā ap vidukli un gurniem.
Viens no nozīmīgākajiem pētījumu apkopojumiem atklāj, ka Āfrikas mango ekstrakts būtiski samazina ķermeņa svaru, tauku procentu un vidukļa apkārtmēru tikai 4–10 nedēļu laikā.
Slavenākajā klīniskajā pētījumā piedalījās 102 dalībnieki ar lieko svaru, kuri 10 nedēļas lietoja 150 mg Āfrikas mango ekstrakta divas reizes dienā pirms ēšanas. Rezultāti bija iespaidīgi, jo bija novērojams vidējais svara zudums par 13 kg, vidukļa samazinājums – par 16 cm, turklāt dalībniekiem arī būtiski uzlabojās holesterīna un cukura līmenis asinīs.
Cits pētījums uzrādīja būtisku ķermeņa svara, tauku un vidukļa apkārtmēra samazinājumu cilvēkiem ar lieko svaru. Šajā pētījumā atklāja, ka mango uzlaboja arī vairākus vielmaiņas rādītājus:
• kopējo holesterīna līmeni,
• “sliktā” holesterīna rādītājus (ZBL),
• glikozes līmeni asinīs,
• C reaktīvo proteīnu (iekaisuma marķieris),
• adiponektīnu (hormons, kas palielina insulīna jutību un samazina iekaisumu),
• leptīnu (hormons, kas regulē apetīti un svaru).
L-karnitīns
L-karnitīns ir aminoskābju atvasinājums, kas dabiski sastopams cilvēka organismā un ir būtisks tauku oksidācijai jeb “dedzināšanai”. Tam ir izšķiroša nozīme enerģijas ražošanā, transportējot garo ķēžu taukskābes uz mitohondrijiem, kur tās tiek oksidētas, lai iegūtu enerģiju. Šis process veicina ķermeņa tauku samazināšanos, fiziskās veiktspējas uzlabošanos un muskuļu masas saglabāšanu.
Pētījumi rāda, ka papildinot uzturu ar L-karnitīnu, īpaši fizisko aktivitāšu laikā, tiek uzlabota tauku vielmaiņa, padarot svara zaudēšanu efektīvāku. L-karnitīns arī ir saistīts ar uzlabotu sirds veselību, mazākām muskuļu sāpēm pēc treniņiem un ātrāku atjaunošanos pēc fiziskām slodzēm.
ASV Nacionālajos veselības institūtos (NIH) tika veikts viens no visaptverošākajiem pētījumiem par L-karnitīnu svara zaudēšanas aspektā. Divpadsmit nedēļas dalībnieki lietoja L-karnitīnu kopā ar dzērienu, kam bija augsts ogļhidrātu saturs, un veica vieglas fiziskās aktivitātes (30 minūšu gara pastaiga vai skriešana 4 reizes nedēļā).
Rezultāti
● Grupa, kas lietoja L-karnitīnu, sadedzināja vairāk kaloriju treniņu laikā.
● Šī grupa saglabāja svaru un paaugstināja L-karnitīna līmeni muskuļos.
● Savukārt kontroles grupa pieņēmās svarā un sadedzināja mazāk kaloriju.
Šie rezultāti liecina, ka L-karnitīns var uzlabot tauku vielmaiņu un atbalstīt svara samazināšanās procesu, ja to kombinē ar regulārām fiziskām aktivitātēm un piemērotu uzturu. 8
Ar L-karnitīnu bagātīgi pārtikas produkti
Lūk, pieci produkti ar visaugstāko L-karnitīna saturu uz porciju.
|
Produkts
|
Karnitīna daudzums
|
Liellopa steiks (113 g)
|
56–162 mg
|
Maltā liellopa gaļa (85 g)
|
65–74 mg
|
Cūkgaļa (85 g)
|
20–30 mg
|
Pilnpiens (240 ml)
|
8 mg
|
Mencas fileja (85 g)
|
3–5 mg
Zaļās tējas ekstrakts
Zaļās tējas ekstrakts, kas bagātīgs ar spēcīgu antioksidantu, ko sauc par epigallokatehīna gallātu (EGCG), ir plaši pētīts saistībā ar tā ietekmi uz svara samazināšanu un vispārējo veselību.
Epigallokatehīna gallāts palīdz paātrināt vielmaiņu un veicina tauku oksidāciju, jo īpaši fizisko aktivitāšu laikā. Pētījumi ir parādījuši, ka tas var stimulēt termoģenēzi – ķermeņa procesu, kurā kalorijas tiek sadedzinātas, lai radītu siltumu, tādējādi veicinot svara zudumu un uzlabojot tauku sadalījumu organismā.
Zaļās tējas ekstrakts arī palīdz samazināt apetīti un sniedz papildu ieguvumus sirds veselībai, palīdz regulēt cukura līmeni un samazina noteiktu vēža veidu risku, pateicoties tā augstajam antioksidantu saturam.
Žurnālā International Journal of Obesity publicētā pētījumā tika konstatēts, ka zaļās tējas ekstrakts būtiski palielina kaloriju un tauku oksidāciju cilvēkiem.
Kāds pētījums aplūkoja, kā ar zaļās tējas katehīniem bagātīgs dzēriens ietekmē ķermeņa tauku līmeni pieaugušajiem cilvēkiem, kam novērojams liekais svars. Divpadsmit nedēļu klīniskajā pētījumā dalībnieki saņēma dzērienu ar 625 mg katehīnu (t. sk. EGCG) un 39 mg kofeīna vai tikai kofeīnu. Visi dalībnieki veica vismaz 180 minūšu garu mērenas slodzes treniņu nedēļā.
Atklājās, ka katehīnu grupā iesaistītie piedzīvoja izteiktāku vēdera tauku un triglicerīdu līmeņa samazināšanos salīdzinājumā ar kontroles grupu.
Forskolīna ekstrakts
Forskolīns ir bioaktīva viela, kas iegūta no Coleus forskohlii auga saknes. Tas ir pazīstams kā dabisks līdzeklis vielmaiņas aktivizēšanai un svara kontroles veicināšanai.
Forskolīns stimulē cAMP (cikliskā adenozīna monofosfāta) ražošanu jeb molekulu, kas regulē vielmaiņu un enerģijas izmantošanu šūnās.
Paaugstinot cAMP līmeni, forskolīns var aktivizēt tauku šķelšanās procesu, palielināt tauku oksidāciju, enerģijas ražošanu un muskuļu masu, kā arī samazināt ķermeņa tauku procentu.
Vienā no nozīmīgākajiem pētījumiem par forskolīnu, kas ilga 12 nedēļas, piedalījās 30 vīrieši, kam bija liekais svars vai aptaukošanās pazīmes. Dalībnieki saņēma vai nu 250 mg forskolīna ekstrakta 10 % koncentrācijā, vai nu placebo divreiz dienā visu pētījuma laiku.
Pētījumā secināts, ka forskolīna grupā ievērojami samazinājās ķermeņa tauku procents, palielinājās lieso muskuļu masa, kā arī viņiem bija novērojams testosterona līmeņa paaugstinājums, kas savukārt veicināja tauku samazināšanos, palīdzot vienlaikus saglabāt muskuļu masu.
Paradīzes graudi
Paradīzes graudi (Aframomum melegueta) ir Āfrikas augs, kas pieder pie ingvera dzimtas. To sēklas tradicionāli tiek izmantotas gan kulinārijā, gan tautas medicīnā, taču mūsdienu zinātne apliecina šo sēklu potenciālu arī svara samazināšanā.
Zinātniskā pētījumā, kas ilga 4 nedēļas, piedalījās sievietes, kurām bija novērojamas svara problēmas. Dalībnieces katru dienu lietoja 30 mg paradīzes graudu ekstraktu. Pētījuma rezultāti atklāja, ka dalībniecēm palielinājās kaloriju patēriņš (tika dedzināts vairāk kaloriju nekā iepriekš), kā arī samazinājās tauku daudzums ap iekšējiem orgāniem (viscerālie tauki). Pētījumā tika secināts, ka paradīzes graudu ekstrakts ir dabisks, drošs un efektīvs veids viscerālo tauku samazināšanai, kas pozitīvi ietekmē vielmaiņu un veselību kopumā.
Vēl kāds plašs pētījums, kurā piedalījās abi dzimumi, apstiprināja līdzīgus rezultātus. Apjomīgs pētījums, kas publicēts žurnālā British Journal of Nutrition, pievērsās paradīzes graudu ietekmei uz brūnajiem taukaudiem (BAT) un enerģijas patēriņu. Tas ir tauku veids, kas saistīts ar zemāku hronisko slimību risku. Pētījumā piedalījās 19 vīrieši, kam bija laba veselība. Viņi lietoja etanolā balstītu paradīzes graudu ekstraktu. Pētījuma rezultāti liecināja, ka vīriešiem palielinājās kaloriju patēriņš tieši tāpēc, ka paradīzes graudu ekstrakts aktivizēja brūnos taukaudus, kas dedzina kalorijas, lai radītu siltumu.
Kambodžas garcīnija
Garcinia cambogia, pazīstama arī kā Malabaras tamarinds, ir tropu auglis, kas ieguvis popularitāti svara zaudētāju pasaulē, pateicoties tā aktīvajai vielai augļa mizā – hidroksicitronskābei (HCA).
Hidroksicitronskābe bloķē enzīmu, ko organisms izmanto tauku sintēzei, līdz ar to tas aptur jaunu tauku veidošanos un samazina arī apetīti. HCA paaugstina serotonīna līmeni smadzenēs, kas var samazināt kāri pēc našķiem un palīdz līdzsvarot emocionālās ēšanas tieksmi.
Daži pētījumi liecina, ka Kambodžas garcīnija var uzlabot tauku vielmaiņu un palielināt izturību fizisko aktivitāšu laikā.
Journal of Obesity publicētajā metaanalīze secināts, ka šā auga ekstrakts var veicināt īslaicīgu svara samazināšanu.
Konjugētā linolskābe
Konjugētā linolskābe (CLA) ir polinepiesātināto taukskābju veids, kas ir dabiski sastopama gaļā un piena produktos, piemēram, krējumā, sviestā, gī sviestā, kazas un govs sierā. Linolskābe ir plaši pētīta tās potenciālo ieguvumu dēļ, īpaši saistībā ar svara zaudēšanu un tauku samazināšanu.
Pētījumi liecina, ka CLA var palīdzēt samazināt ķermeņa tauku daudzumu, kavējot jaunu tauku uzkrāšanos un veicinot esošo tauku šķelšanos. Kā arī tā var paātrināt kaloriju dedzināšanu un palielināt muskuļu masu.
Journal of Nutrition publicētajā pētījumā atklājās, ka CLA lietošana ievērojami samazina ķermeņa tauku daudzumu cilvēkiem ar lieko svaru. Līdzīgi rezultāti novēroti arī pētījumos ar dzīvniekiem, piemēram, ar žurkām. Šie pētījumi sniedz cerīgu pamatu zinātniekiem turpināt šīs vielas pētniecību.
Kapsaicīns
Kapsaicīns ir viela, kas piešķir čili pipariem asumu. Tas ir dabīgs termogēns savienojums, kas spēj palielināt enerģijas patēriņu un tauku oksidāciju.
Tas darbojas, aktivizējot TRPV1 receptorus, kas stimulē siltuma ražošanu un vielmaiņas ātrumu. Kapsaicīns palīdz samazināt vēdera taukus, kā arī kopējo ķermeņa tauku procentu, turklāt tas arī nomāc apetīti, samazinot kopējo uzņemtā ēdiena daudzumu.
European Journal of Nutrition publicētā pētījumā secināts, ka kapsaicīna lietošana palielina siltuma ražošanu un tauku oksidāciju un palīdz samazināt ķermeņa tauku daudzumu.
Tāpat kā ar jebkuru uztura bagātinātāju, pirms tā lietošanas ir nepieciešams pārbaudīt iespējamās kontrindikācijas un konsultēties ar savu veselības aprūpes speciālistu, lai pārliecinātos, ka tā lietošana ir droša.
Kā izvēlēties kvalitatīvus uztura bagātinātājus?
Ne visi uztura bagātinātāji ir ražoti pēc vienāda principa. Patiesībā daudzi no tiem ir liekas naudas izšķērdēšana, tāpēc ir svarīgi izvēlēties augstas kvalitātes bagātinātājus, kas iegūti no pārtikas vielām, nevis pirkt sintētiskos preparātus, kas ražoti laboratorijā.
Lietojot sintētiskos vitamīnus, cilvēka ķermenis tos uztver kā zāles. Savukārt uztura bagātinātājus no dabīgiem avotiem, piemēram, no koncentrētiem augļiem, dārzeņiem vai augu ekstraktiem, organisms atpazīst kā uzturu.
Dabīgie uztura bagātinātāji tiek iegūti no koncentrētām, dehidrētām augļu, dārzeņu un citu dabisko avotu formām, nodrošinot sarežģītu vitamīnu, minerālvielu un fitonutrientu maisījumu tādā veidā, kā tas sastopams dabā. Rezultātā notiek selektīvā uzsūkšanās – ķermenis aizpilda nepieciešamos uzturvielu trūkumus, bet lieko izvada.
Padomi, kā atpazīt kvalitatīvus bagātinātājus
• Meklējiet produktus, kuru sastāvā norādīti zināmi pārtikas avoti, piemēram, bioloģiskie spināti, mellenes, kāposts u. c.
• Izvēlieties produktus ar norādēm par apstrādi kā “auksti spiests”, “neapstrādāts” (raw) vai “minimāli apstrādāts”. Šādas metodes palīdz saglabāt uzturvielu vērtību.
Kā atpazīt sintētiskos preparātus
• Nosaukumi kā askorbīnskābe (C vitamīns) vai dl-alfa-tokoferols (E vitamīns) norāda uz produktu sintētisko izcelsmi. Tās ir laboratorijā ražotas uzturvielas.
• Šīm uzturvielām var pietrūkt līdzās esošo vielu un labvēlīgu savienojumu, kas ir dabīgā pārtikā.
Izvēloties bagātinātājus, dodiet priekšroku
• produktiem, kam skaidri norādīta izcelsme no veselām pārtikas vielām;
• minimāli apstrādātiem produktiem bez pildvielām, piedevām un mākslīgām sastāvdaļām, lai iegūtu maksimālu labumu savai veselībai.
Šī informācija ir pielāgota no grāmatas: Azadi, Ben. Metabolic Freedom. Hay House, 2025.