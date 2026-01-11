Aprakti dzīvi. Filipīnās izmisīgi tiek meklēti atkritumu poligona darbinieki
Filipīnās, Sebu pilsētā, privātā atkritumu izgāztuvē, sabrūkot lielai atkritumu kaudzei, bojā gājuši četri poligona darbinieki, bet vairāki vēl joprojām tiek meklēti.
Glābēji no gruvešiem paspējuši izvilkt 12 ievainotus darbiniekus un nogādāt viņus vietējā slimnīcā. Meklēšanas darbi turpinās, lai gan tiek ziņots, ka apstākļi notikuma vietā ir nestabili. Zināms, ka starp bojāgājušajiem ir 22 gadus veca sieviete.
Ziņots, ka negadījuma brīdī poligonā atradās aptuveni 110 darbinieku. Bezvēsts pazudušo radinieki ar lielu satraukumu gaida jebkādas ziņas par savu tuvinieku likteni. Tiek uzskatīts, ka pazuduši ir vairāk nekā 30 darbinieki.
Pilsētas domes deputāts Džoels Garganera norādīja, ka negadījuma iemesls varētu būt saistīts ar nedrošu atkritumu apsaimniekošanas praksi.
Izgāztuves darbinieks Džoijs Bojs Džīlons laikrakstam "Cebu Daily News" pastāstīja, ka atkritumu kaudze sabrukusi bez brīdinājuma. Viņš sacīja, ka darbinieki jau gadiem ilgi pauduši bažas par atkritumu kaudžu augstumu.
Savukārt izgāztuves biroja darbinieks Džeilords Antigva aģentūrai "Associated Press" stāstīja, ka atkritumu kaudze sabrukusi ļoti strauji. Negadījumā tika sagrauts viņa birojs, taču viņam izdevās izrāpot no gruvešiem, gūstot sasitumus uz sejas un rokām.