VIDEO: smaga avārija Tukuma novadā: bojā gājuši trīs cilvēki, satiksme bloķēta
Svētdien avārijā Tukuma novadā bojā gājušas trīs personas, ziņo Valsts policija.
Plkst. 15.17 saņemts izsaukums uz Tukuma novadu, Smārdes pagastu, kur notikusi sadursme starp sešām automašīnām, no kurām viena ir kravas automašīna.
Sākotnējā informācija liecina, ka bojā gājušas trīs personas, kas atradušās automašīnā "Toyota Hilux". Policija turpina darbu notikuma vietā un skaidro notikušā apstākļus. Šobrīd satiksme negadījuma vietā ir bloķēta.
Valsts policija atgādina, ka svētdien snigšanas dēļ daudzviet Latvijā ir apgrūtināta braukšana. Policija aicina vadītājus nesteigties, ievērot ceļa stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un drošu distanci.