Sabiedrība
Šodien 20:27
VIDEO: daudzdzīvokļu ēkā Imantā izceļas ugunsgrēks; evakuēti 36 cilvēki
Svētdienas pēcpusdienā Rīgā ugunsgrēka dēļ evakuēti 36 cilvēki, pavēstīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Viens cilvēks ugunsgrēkā cietis.
VUGD šodien plkst. 14.34 saņēma izsaukumu uz Anniņmuižas bulvāri Rīgā, kur, kā liecināja saņemtā informācija, ugunsgrēks izcēlies daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā.
Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka no sešpadsmitstāvu ēkas augšējiem stāviem nāk dūmi. Ugunsgrēks, kur dega piecpadsmitā stāva dzīvoklis 30 kvadrātmetru platībā, lokalizēts plkst. 15.36.
No ēkas evakuējās 30 cilvēki. Viens cilvēks, mēģinot dzēst ugunsgrēku saviem spēkiem, ugunsgrēkā cieta un nodots mediķiem.
Plkst. 16.31 VUGD notikuma vietā darbus noslēdza.