Vai keto diēta ir risinājums sirds slimībām? Zinātne pret mītiem

Taču kāds jauns pētījums liecina, ka minētā uztura–sirds slimību hipotēze ir klaji aplama, jo ketogēnā diēta, kas paredz uzņemt daudz tauku, bet ierobežot ogļhidrātu lietošanu uzturā (un tas ir pretēji tam, kā it kā būtu jāēd, lai sirds būtu vesela), ir viens no labākajiem veidiem, kā pasargāt sirds veselību. Saskaņā ar pētījumu cilvēkiem, kas ievēro ketogēno diētu, iespējams, nav nepieciešams lietot statīnu grupas medikamentus arī tad, ja viņiem ir augsti ZBL holesterīna rādītāji. Katrā ziņā ZBL holesterīns var vispār nebūt tas sliktais. Pētījumi liecina, ka cilvēki ar augstu šā holesterīna līmeni dzīvo pat ilgāk un ir labāk pasargāti no atsevišķām infekciju slimībām, audzējiem un Alcheimera slimības.