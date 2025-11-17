Tava imunitāte sākas zarnās: kā palīdz probiotikas
Zarnu mikrobioms ir nozīmīga daļa no organisma imunitātes. Mikrobioma labās baktērijas liedz vairoties sliktajām, kas izraisa dažādas slimības. Labās baktērijas sagremo zarnās nonākušo ēdienu un ražo veselībai vērtīgas vielas. Mikrobiomu pozitīvi ietekmē veselīgs uzturs, kā arī probiotikas.
Probiotikas ir dzīvi mikroorganismi, kuru galvenā funkcija ir atjaunot un uzturēt normālu zarnu mikrobioma jeb mikrofloras līdzsvaru, kas ir vitāli svarīgs cilvēka labsajūtai. Ņem vērā, ka probiotikas zarnu mikrofloru koriģē tikai tad, ja tās sastāvs ir nepilnīgs. Veselīgs zarnu trakts ir cieši saistīts ar imūnsistēmu un citām ķermeņa funkcijām, tāpēc probiotikas ietekmē ne tikai gremošanas traktu.
Zarnu mikroflorai ir izšķirīga ietekme uz organisma aizsargspējām. Regulāra probiotiku lietošana var palīdzēt stiprināt imunitāti, mazināt elpceļu infekciju un alerģisku slimību izpausmes. Probiotikas arī veicina vispārēju gremošanas trakta labsajūtu, tās palīdz novērst un mazināt caureju, īpaši pēc antibiotiku lietošanas vai infekciju dēļ (piemēram, ceļotāju caureja). Probiotikas var mazināt kairinātu zarnu sindroma simptomus, piemēram, vēdera pūšanos, sāpes un diskomfortu, kā arī regulēt zarnu motoriku un mazināt aizcietējumus.
Kam pievērst uzmanību?
Lai probiotikas nodrošinātu maksimālu labumu, tām jāatbilst diviem galvenajiem kritērijiem – celmu daudzveidība un klīniskā efektivitāte. Tāpēc, izvēloties probiotikas, vadies pēc principa – jo vairāk baktēriju celmu, jo labāk. Tas jo īpaši attiecas uz Lactobacillus un Bifidobacterium sugām, jo dažādiem celmiem ir atšķirīgas funkcijas un iedarbība zarnu traktā. Būtiski ir izvēlēties celmus, kas ir klīniski pētīti un kuriem ir pierādīta efektivitāte. Piemēram, Bio-kult Everyday sastāvā ir 14 dzīvotspējīgu baktēriju celmi
Ļoti svarīgi, lai probiotikas tiek cauri kuņģa skābei un žultij un dzīvas sasniedz tievo un resno zarnu, kur tām ir darāms darbiņš. Tādēļ priekšroku dod probiotikām, kuru ražošanā izmantota speciāla aizsardzības tehnoloģija, piemēram, mikrokapsulēšana vai zarnās šķīstošs apvalks. Bio-kult Everyday izstrādāts, izmantojot mikrokapsulēšanas tehnoloģiju. Tā nodrošina, ka baktērijas neuzsūcas augšējā gremošanas traktā, bet dzīvas nonāk līdz pat zarnu traktam. Līdz ar to ievērojami palielinās varbūtība, ka probiotikas sasniegs mērķi un varēs efektīvi darboties, atjaunojot zarnu mikrofloru.
Baktēriju skaitu mēra koloniju veidojošajās vienībās (KVV). Ārstnieciskai iedarbībai ieteicama KVV deva parasti ir lielāka, piemēram, sākot no pieciem miljardiem KVV vai vairāk. Jo lielāks to sākotnējais skaitlis, jo vairāk dzīvu baktēriju izturēs garo ceļu caur gremošanas traktu. Ja lieto jaunas probiotikas, ieteicams sākt ar mazāku devu un pakāpeniski to palielināt, ļaujot organismam pielāgoties.