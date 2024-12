Kāpēc rudenī un ziemā mazinās imunitāte un sākas vīrusu infekcijas?

Ieteikumi, kas var palīdzēt stiprināt imunitāti - pilnvērtīgs uzturs, mazāk stresa, miega režīms, fiziskās aktivitātes, atteikšanās no kaitīgiem ieradumiem. Stiprināt organismu ar vitamīniem un minerālvielām. Mūsu pārtikā ir A, C, B grupas vitamīnu, kā arī bioflavonoīdu un antioksidantu deficīts. Vitamīnu un mikroelementu trūkums izraisa vielmaiņas nelīdzsvarotību - problēmas automātiski parādās visu ķermeņa orgānu un sistēmu, tostarp imūnsistēmas, darbībā. Vielmaiņa imūnsistēmas šūnās ir ļoti augsta, to pašatjaunošanās ātrums ir arī viens no ātrākajiem organismā, tāpēc imūnsistēma ir ļoti jutīga pret noteiktu vitamīnu un minerālvielu trūkumu un pat neliels viena vai vairāku būtisku elementu trūkums var to vājināt.