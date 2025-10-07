Kā stiprināt imunitāti rudenī: skaidro Bērnu slimnīcas uztura speciāliste Lizete Puga
Rudens ir ne tikai ražas bagātākais laiks, bet arī periods, kad aktivizējas vīrusi. Zarnu miklofora spēlē būtisku lomu imūnsistēmas regulēšanā – lai to stiprinātu, svarīgi laikus pievērst uzmanību sabalansētam un uzturvielām bagātam uzturam, uzņemot rudens ražas labumus. Kādus vietējos vitamīnu avotus – augļus, dārzeņus un sakņaugus – iekļaut savā ēdienkartē, lai parūpētos par imunitāti rudens laikā, skaidro “Maxima Latvija” kopā ar Bērnu slimnīcas uztura speciālisti un veselīga uztura kustības “Ēstprieks” vēstnesi Lizeti Pugu.
“Cilvēka imunitāti var salīdzināt ar domino kauliņiem – katra mazā detaļa ietekmē kopējo veselības stāvokli. Tāpēc, lai uzlabotu savu labsajūtu un stiprinātu imunitāti, ir būtiski pievērst uzmanību ne tikai uzturam, bet arī atpūtai un mentālajam stāvoklim. Rudens piedāvā lielisku iespēju bagātināt savu diētu ar sezonālajiem dārzeņiem un augļiem no vietējiem ražotājiem. Iekļaut rudens veltes savā ēdienkartē ir ļoti viegli, jo tās var ēst gan svaigas, gan pagatavot siltajos ēdienos, kā, piemēram, zupās un buljonos. Šie ēdieni ir tradicionāli un ļoti vērtīgi, nodrošinot organismam minerālvielu daudzveidību,” stāsta uztura speciāliste Lizete Puga.
Rudens dārzeņi ar augstu vitamīnu saturu
Ķirbis: Šī pasaulē lielākā oga ir bagāta ar A vitamīnu un karotīnu. Tā veicina zarnu darbību, uzlabo mikrofloru un palīdz kontrolēt holesterīna līmeni. Ķirbju daudzveidība ļauj katram atrast sev piemērotāko garšu. Izmantojama uzturā ir ne tikai ogas mīkstā daļa, bet arī tās ziedi, kurus var ēst gan svaigus, gan ceptus, gan tvaicētus kā piedevu pamatēdienam, un ķirbja sēklas var ar uzturvielām papildināt salātus vai zupas.
Kāposts: Šis dārzenis ir bagāts ar balastvielām, C vitamīnu un kāliju, kas palīdz uzturēt optimālu šķidruma līdzsvaru organismā un mazināt tūsku, kā arī veicina gremošanas procesus. “Maxima” veikalos ir pieejams plašs kāpostu šķirņu klāsts, tāpēc katrs var izvēlēties, kā to vislabāk iekļaut savā uzturā. Piemēram, briseles kāposti lieliski papildina pamatēdienus, puķkāposts ir garšīga un veselīga uzkoda, bet galviņkāposti un lapu kāposti ir lieliska bāze salātiem.
Kolrābis: Tas tiek dēvēts par “Ziemeļu citronu”, jo tā sastāva ir augsta C vitamīna deva, turklāt šī deva ir lielāka nekā pašos citrusaugļos. C vitamīns atbalsta imunsistēmu un ir lielisks antioksidants. Visgaršīgākie un sulīgākie ir mazie kolrābji, kuru vidējais diametrs ir 6 – 7 cm. Tos var baudīt gan svaigus, pievienojot salātiem, gan ceptus kā piedevu mērcēm vai sautējumiem.
Bietes: Šie dārzeņi, kā arī to lapas, ir izcils C vitamīna un citu antioksidantu avots, kas palīdz veicināt dzelzs uzsūkšanos un uzlabo hemoglobīna līmeni asinīs. Tomēr jāņem vērā, ka augu valsts produktos dzelzs uzsūkšanās ir ierobežota, taču bietes izceļas ar augstu magnija saturu, kas ir lieliski piemērots nervu uzbudinājuma un pārslodzes mazināšanai. Bietes var vārīt zupās, ēst svaigas salātos vai ceptas kopā ar citiem dārzeņiem.
Dārzeņu gatavošana
Vislielāko vitamīnu daudzumu no rudens veltēm var iegūt, ja tās uzturā lieto svaigā veidā, jo termiskās apstrādes laikā daļa vitamīnu tiek zaudēta. Tomēr, lai gan vitamīnu daudzums samazinās citas organismam nepieciešamās uzturvielas kā ogļhidrāti, olbaltumvielas un tauki paliek nemainīgi, tāpēc labāk savā diētā ir miksēt gan svaigus, gan apstrādātus dārzeņus, kas palīdzēs arī rudens laikā stiprināt imunitāti. Saldēti produkti ir lieliska alternatīva – ja izvēlies savas rudens veltes saldēt, tad atceries, ka tos ir jāatkausē lēnām un atkārtoti nesaldēt.
Gadījumā, ja kāda rudens velte īpaši negaršo, bet joprojām gribas uzņemt tajā esošos vitamīnus, mēģiniet tos iekļaut savos ēdienos nelielos daudzumos vai kombinēt ar citiem produktiem. Piemēram, kabaci var rīvētā veidā pievienojot kotletēm, mērču vai zupu receptēm. Tāpat dārzeņus un augļus var kombinēt , lai izveidotu svaigus un vitamīniem bagātus kokteiļus
“Mūsu mērķis ir nodrošināt plašu vietējo dārzeņu un augļu sortimentu, kas pieejams visu gadu, cieši sadarbojoties ar vietējiem audzētājiem, nodrošinot sezonālu daudzveidību un pašmāju produktu pieejamību par iedzīvotājiem draudzīgām cenām. Šādā veidā varam ne tikai atbalstīt vietējos audzētājus, bet arī iedvesmot mūsu veikalu klientus izvēlēties pašmāju produktus, kuri ir gan garšīgi, gan veselīgi. “Maxima” sortimentā ir pieejami ap 60 dažādiem vietējiem augļiem un dārzeņiem no 150 Latvijas audzētājiem, tostarp burkāni, vārītas bietes, sautēti kāposti no kustības “Ēstprieks” atbalstītājiem “Ezerkauliņi”, un tomāti un citi gardumi no “Mārupes siltumnīcas,” stāsta Liene Dupate-Ugule, “Maxima Latvija” komunikācijas vadītāja.
Veselīga uztura kustība “Ēstprieks” tika dibināta 2020. gadā sadarbībā ar Bērnu slimnīcas fondu (BSF), Bērnu slimnīcu un “Maxima Latvija”. Tās mērķis ir papildus valsts budžeta nodrošinātajai pacientu ēdināšanai ar atbalstītāju palīdzību piedāvāt Bērnu slimnīcas pacientiem vienmēr garšīgas un daudzveidīgas maltītes, kā arī veicināt sabiedrības izpratni par bērnu uzturu un veselīgiem ēšanas paradumiem, īpašu uzmanību pievēršot vietēji audzētiem un ražotiem produktiem.
Strādājot kopā ar atbildīgiem partneriem - “Ezerkauliņi”, “Mārupes Siltumnīcas”, “Smiltenes piens”, “Alpro”, “Balticovo”, “Latvijas Maiznieks” un “Rēzeknes gaļas kombināts”, ir ievērojami uzlabojusies bērnu un vecāku apmierinātība ar pacientiem piedāvātajām maltītēm Bērnu slimnīcā - aptaujas rāda, ka tā pieaugusi teju trīs reizes.
Vairāk par veselīga uztura kustību “Ēstprieks” uzzini: www.maxima.lv/estprieks , savukārt iedvesmojošas veselīgas receptes meklē www.Estprieks.com