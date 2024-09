Kā palīdzēt organismam atgūt spēkus pēc Covid-19 un stiprināt imunitāti pret vīrusiem? Iesaka eksperti

Jāņem vērā arī tas, ka vīruss ir mainījies no pandēmijas sākuma. Lai arī lielākoties pacienti to pārslimo vieglāk, tomēr vīruss joprojām var būt bīstams, īpaši riska grupu pacientiem, uzsver ģimenes ārste. Biežākie simptomi ir, piemēram, iesnas, aizsmakums, kakla sāpes, klepus, galvassāpes, nogurums, vājums, locītavu vai muskuļu sāpes, drudzis un reizēm arī garšas vai ožas zudums, caureja vai slikta dūša. Kopumā nav specifisku simptomu, pēc kuriem varētu viennozīmīgi atšķirt Covid-19 no citiem vīrusiem vai saaukstēšanās, tāpēc antigēnu tests ir vienīgais veids Covid-19 atšķiršanai no citiem vīrusiem. To ieteicams veikt, ja parādās kādi no iepriekš minētajiem simptomiem. Reizēm pirmajās saslimšanas dienās testa rezultāts ir negatīvs, tāpēc ieteicams testu atkārtot vēlreiz pēc pāris dienām. Tāpat testu profilaktiski var veikt pirms tikšanās ar riska grupu pacientiem. Kā arī, ja ir kādi slimības simptomi, ieteicams samazināt kontaktus, lai nepakļautu riskam apkārtējos.