Kā samazināt insulta risku? Dzērieni, kas to ietekmē
Pārmērīga alkohola lietošana jau sen tiek uzskatīta par vienu no galvenajiem insulta riska faktoriem. Taču jaunākais pētījums liecina, ka risku var palielināt arī šķietami nevainīgi ikdienas dzērieni, piemēram, kola, augļu sulas, gatavotas no koncentrāta, un pat kafija.
Novecošanas process ir galvenais insulta riska faktors. Sasniedzot 60 gadu vecumu, insulta risks ir aptuveni 5 %, bet 75 gados insulta iespējamība pieaug līdz 15 procentiem. Lai gan novecošanas procesu nav iespējams apturēt, insulta gadījuma risku var samazināt, ievērojot veselīgāku dzīvesveidu. Īpaši bīstami insulta riska faktori ir paaugstināts asinsspiediens un pārmērīga alkohola lietošana.
Taču kāda ir situācija ar bezalkoholiskajiem dzērieniem, piemēram, gāzētiem un kofeīnu saturošiem dzērieniem?
Pētnieki no INTERSTROKE projekta, kas analizēja vairāk nekā 27 000 cilvēku veselības datus, no kuriem puse nesenā laikposmā bija pārcietuši pirmo insulta gadījumu, ir apkopojuši dzērienus, kas var palielināt vai – tieši pretēji – samazināt insulta gadījumu risku.
Kā tas ir zināms, būtisks ir patērēto produktu biežums. Pētnieki konstatēja, ka, izdzerot vienu glāzi kolas, insulta risks palielinās aptuveni par 22 %, bet, ja dienas laikā tiek izdzertas vairāk nekā divas kolas glāzes, insulta risks strauji palielinās. Arī augļu sulas nav tik nepārprotami “veselīga” izvēle. Dažās sulās to patiesais augļu sulas saturs ir tikai 3 procenti. Viena glāze šāda dzēriena dienā palielina insulta risku par 37 %, bet divas glāzes risku vairāk nekā trīskāršo. Sievietēm šī ietekme bijusi jo īpaši izteikta.
“Ne visas sulas ir vienādas. Piemēram, svaigi spiesta sula būs veselīga, taču no koncentrāta gatavotajās sulās ir pievienots papildu cukurs un konservanti, kas var mums kaitēt,” norāda pētnieks Endrjū Smits (Andrew Smith) no Galvejas Universitātes, viens no INTERSTROKE projekta autoriem.
Savukārt citi pētījumi liecina, ka 100 % augļu sulas var samazināt sirds un asinsvadu slimību risku, jo īpaši insultu.
Vēl viens interesants atklājums ir par piena pievienošanu dzērieniem. Ja to pievieno tējai, tas aptur tējas labvēlīgo ietekmi insulta riska samazināšanā, iespējams, pat traucējot antioksidantu darbību. Taču piena pievienošana kafijai tās iedarbību nemaina.
Dzērieni, kas samazina insulta risku
Melnā tēja (3–4 krūzes dienā) - 30 %
Zaļā tēja (5 un vairāk krūzes dienā) - 29 %
Ūdens (7 un vairāk glāzes dienā) - 18 %
Tēja bez piena - 18 %
Dzērieni, kas palielina insulta risku
Kola (2 un vairāk glāzes dienā) - 229 %
Kafija (4 un vairāk tases dienā) - 37 %
Sulu dzērieni (2 un vairāk glāzes (sulas no koncentrāta)) - 318 %