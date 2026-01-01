Sprādziens Šveices kūrortā prasījis vismaz 40 cilvēku dzīvības
Jaungada ballītes laikā Šveices prestižā slēpošanas kūrorta bārā “Le Constellation” notika sprādziens. Šveices policija uzskata, ka bojā gājuši vismaz 40 cilvēki, bet ievainoti – apmēram 100, ceturtdien paziņoja Itālijas Ārlietu ministrija.
Policija ziņo, ka, visticamāk, ugunsgrēks nav izcēlies ļaunprātīgas dedzināšanas dēļ.
Šveices iestādes paziņojušas, ka daži no upuriem ir citu valstu pilsoņi, taču nogalināto un ievainoto personu nacionalitātes un identitātes vēl nav apstiprinātas, vēsta medijs “Sky News”. Cietušos uzreiz nebija iespējams identificēt smago apdegumu dēļ, norādīja Itālijas ārlietu ministrija.
Francijas Ārlietu ministrija paziņoja, ka starp ievainotajiem ir divi Francijas pilsoņi.
Lielbritānijas vēstniecība Šveicē paziņoja: “Mēs turpinām uzraudzīt situāciju. Lai gan mūsu palīdzība nav lūgta, darbinieki ir gatavi 24 stundas diennaktī sniegt atbalstu Lielbritānijas pilsoņiem ārzemēs.”
Jau ziņots, ka traģēdija notikusi ap plkst. 1.30 pēc vietējā laika (plkst. 2.30 pēc Latvijas laika).
Lai gan oficiālais sprādziena iemesls joprojām tiek skaidrots, Šveices medijs "Blick" vēsta, ka nelaimi, iespējams, izraisījusi pirotehnikas lietošana koncerta laikā bāra telpās. Sociālajos tīklos izplatītajos, bet vēl nepārbaudītajos video redzamas liesmas ēkas iekšienē, kas filmētas no ielas puses.