Vācijā Jaungada svinības pārvērtās haosā: Berlīnē aizturēti vairāk nekā 400 cilvēki, desmitiem ievainoto, tai skaitā septiņgadīgs zēns
Vācijas galvaspilsētā Berlīnē Jaungada vakara svinības pārvērtās haosā. Policija apstiprināja, ka aizturēti vairāk nekā 400 cilvēki, ziņo “The Mirror”.
Jaungada vakarā, sagaidot 2026. gadu, problemātiskajos rajonos notika vairākas vardarbīgas sadursmes. Ļaundari ar raķetēm un improvizētiem spridzekļiem uzbruka glābšanas dienestiem.
Policija mobilizēja 4 300 darbiniekus — trīsreiz vairāk nekā parasti dežūras laikā. Kopā ar 1 600 ugunsdzēsējiem policisti centās apturēt nekārtības.
Berlīnes policija uzsākusi 670 kriminālprocesus, galvenokārt saistībā ar bīstamu pirotehnikas lietošanu, vardarbīgiem uzbrukumiem un ļaunprātīgu ugunsgrēku izraisīšanu.
Līdz 1. janvāra agrām stundām tika ievainoti 37 policisti, tostarp viens policists guvis smagu kājas traumu.
Nekārtību laikā cieta arī civiliedzīvotāji. 42 cilvēki tika nogādāti Berlīnes Traumu slimnīcā (UKB) smagu traumu dēļ, ziņo “Express”.
Charité slimnīca 24 stundu laikā reģistrēja 49 līdzīgus gadījumus, mediķi ievainojumus salīdzina ar “kara traumām”, ko izraisījuši nelikumīgi pirotehnikas līdzekļi. Daudzi cilvēki pilsētā zaudējuši pirkstus sprādzienu dēļ; UKB līdz plkst. 1.00 rītā ziņoja par vismaz astoņiem šādiem gadījumiem.
Cieta arī bērni. Tegel rajonā sprādziens ievainoja astoņus cilvēkus, tostarp septiņus gadus vecu zēnu, kuru steidzami nācās operēt dzīvībai bīstamu ievainojumu dēļ.
Šenbergā salūta sprādzienā cieta pieci civiliedzīvotāji, kā arī tas izraisīja tik lielus postījumus ēkām, ka vairākiem iedzīvotājiem nācās evakuēties.