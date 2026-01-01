Vai Krievijas armija piedzīvo problēmas? Ukrainas analītiskais centrs “DeepState” atklājis jaunākos datus
Krievijas armijas karavīrs.
Vai Krievijas armija piedzīvo problēmas? Ukrainas analītiskais centrs “DeepState” atklājis jaunākos datus

Jauns.lv/LETA

Krievijas karaspēks decembrī ieņēmis 445 kvadrātkilometrus Ukrainas teritorijas jeb par 12% mazāk nekā novembrī, paziņojis Ukrainas analītiskais centrs "DeepState", kas veic karadarbības monitoringu.

Tajā pašā laika periodā par 9% samazinājies Krievijas karaspēka uzbrukumu skaits, kas ir saistīts ar personāla problēmām, norāda "DeepState" eksperti.

Saskaņā ar "DeepState" datiem Krievijas karaspēks pagājušajā mēnesī visvairāk pavirzījies uz priekšu Slovjanskas sektorā, kur ieņemto teritoriju platība palielinājusies par 35%.

