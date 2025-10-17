Apstrādāta sarkanā gaļa palielina demences risku, secināts pētījumā
Ja jūsu ēdienkartē ikdienā ir desas, bekons vai citi apstrādātas gaļas produkti, pastāv augstāks risks nākotnē piedzīvot kognitīvo funkciju pasliktināšanos vai pat demenci.
Tomēr labā ziņa – pārmaiņas ir iespējamas! Aizstājot šos produktus ar veselīgākiem olbaltumvielu avotiem, var daļēji atjaunot smadzeņu veselību, secina Bostonas Brigama un sieviešu slimnīcas (Brigham and Women’s Hospital) pētnieki.
Viņi analizēja demences attīstību 43 gadu ilgā pētījumā, novērojot 133 771 cilvēka grupu, kas bija veseli, ar vidējo vecumu 49 gadi. Kad pētījumu noslēdza, tika atklāts, ka 11 173 dalībniekiem bija attīstījusies demence. Pētnieki secināja, ka tiem, kuri katru dienu apēda vismaz 28 gramus apstrādātas gaļas, demences risks bija par 13 % augstāks. Pat neapstrādātas sarkanās gaļas – liellopa vai jēra – patēriņš uzturā ik dienu paaugstina kognitīvo traucējumu risku par 16 procentiem.
Pētnieki noskaidroja, ka, aizvietojot vienu apstrādātās gaļas dienas devu ar riekstiem un pākšaugiem, demences risks samazinājās par 19 % un gandrīz pilnībā apstādināja smadzeņu novecošanos. Ja šādu uztura porciju aizvieto ar zivju produktiem, ieguvums ir vēl lielāks – risks sarūk par 28 procentiem.
Apstrādātā gaļa arī palielina otrā tipa diabēta un sirds slimību risku, kas savukārt negatīvi ietekmē smadzeņu veselību un kognitīvās funkcijas.