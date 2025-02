Zāļu pieejamība X stundā: aptiekas un farmaceiti ceļ trauksmi, Veselības ministrija mierina

Latvijas Farmaceitu biedrības prezidente Dace Ķikute “Kas Jauns Avīzei” teica, ka farmācijas nozare joprojām ir neskaidrībā par to, kā aptiekas un farmaceiti tiks iekļauti krīzes plānos. Tāpat ir neskaidrības par zāļu piegādes nodrošinājumu, jo, piemēram, specifiskas zāles parasti ir pieejamas tikai konkrētās zāļu lieltirgotavās. Farmaceiti arī uzsver, ka reālā situācija krīzē var ļoti atšķirties no ieplānotā. Viens no piemēriem ir Ukrainas pieredze pirmajās dienās pēc kara sākuma, kad zāļu piegāde bija būtiski ierobežota, kad reālā situācija var būt ļoti atšķirīga no ieplānotā: “Tomēr labāk, ja kādi plāni ir vispār. Patreiz esam informācijas vakuumā. Pēc vispārējas informācijas - zāļu krājumi katrā aptiekā mēdz būt atšķirīgi, vidēji, pēc farmaceitu paustā, nedēļām divām. Bet - tas būs ļoti individuāli, atkarīgs no aptiekas atrašanās vietas, vai tuvumā atrodas arī kāda ārstu prakse vai sociālās aprūpes centrs un citiem apstākļiem.”