Policija: puiši Rīgā uzspridzināja biotualeti, visticamāk, lai publicētu video sociālajos tīklos
Trešdien, 13. augustā, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldes likumsargi nodeva prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai kriminālprocesu pret četriem jauniešiem, kuri tiek turēti aizdomās par pārvietojamas biotualetes uzspridzināšanu, informēja Valsts policija.
Gada sākumā, 11. janvārī, Rīgā, Dārziņu mikrorajonā, pie sabiedriskā transporta pieturas puišu kompānija uzspridzināja tualeti. Vien laimīgas sagadīšanās dēļ stiprajā sprādzienā necieta cilvēki.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka noziegums, visticamāk, izdarīts izklaides nolūkos, lai iegūtu video publicēšanai sociālajos tīklos. Policija operatīvi identificēja iespējamos vainīgos — 16. janvārī tika aizturēts 15 gadus vecs pusaudzis, bet drīz pēc tam noskaidroti arī pārējie trīs iesaistītie, kuri ir pilngadīgi. Visi aizdomās turētie iepriekš bija nonākuši policijas redzeslokā par alkohola lietošanu sabiedriskā vietā.
Visas četras personas tika atzītas par aizdomās turētajām kriminālprocesā, kas uzsākts pēc Krimināllikuma 185. panta otrās daļas – par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tā izdarīta vispārbīstamā veidā. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz desmit gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
Iegūstot pietiekamu pierādījumu kopumu, šā gada 13. augustā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldes policisti kriminālprocesu nosūtīja Rīgas Austrumu prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pret četriem aizdomās turētajiem jauniešiem. Visiem aizdomās turētajiem aizvien ir spēkā drošības līdzeklis – policijas uzraudzība.
Likumsargi uzsver, ka bīstamu darbību veikšana un to filmēšana izklaides nolūkos nav pieļaujama un var novest pie smagām sekām un kriminālatbildības.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.