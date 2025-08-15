Cenas Āgenskalna tirgū
Pastaigājoties pa Āgenskalna tirgu, Nometņu ielā 64, Jauns.lv paskatījās, kādas ir augļu, dārzeņu, gaļas, zivs un citu produktu cenas.
Šodien 07:50
FOTO: kartupeļi 1.50 eiro kilogramā. Apskatām cenas Āgenskalna tirgū
Jauns.lv devās uz Āgenskalna tirgu, Nometņu ielā 64, lai noskaidrotu, kādas ir augļu, dārzeņu, gaļas, zivs un citu produktu cenas.
Patīkamu pārsteigumu sagādāja cenas kartupeļiem – 1.30–1.50 €/kg. Latvijas tomāti maksā 4.70 €/kg, savukārt bietes – 2.50 €/kg.
Ejot garām augļu stendam, ievērojām, ka mango cena ir 9.90 €/kg, plūmes – 3.80 €/kg, sarkanās plūmes – 4.50 €/kg, bet nektarīni – 7 €/kg. Saldie ķirši maksā 13 €/kg.
No zivs produktiem pievērsām uzmanību, ka karpa maksā no 9.50 € līdz 12.90 € par kilogramu, bet laša fileja, kā jau vienmēr, ir dārga – 39.90 €/kg.
Cūkgaļa maksā no 4.99 € līdz 6.99 €/kg.