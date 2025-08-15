Puisis domāja, ka ir vienkārši saaukstējies; tagad viņam atlicis dzīvot vienu gadu
Kīrans Šinglers uzskatīja, ka viņam ir parastas iesnas, taču izmeklējumi atklāja daudz nopietnāku slimību. Pēc ārstu prognozēm vīrietim atlicis dzīvot tikai gadu.
Anglijas iedzīvotājam, 26 gadus vecajam Voringtonas iemītniekam Kīranam Šingleram ārsti uzstādījuši traģisku diagnozi - pēc prognozēm, vīrieti vēl dzīvos aptuveni 12 mēnešus. Sākumā pacientam parādījās iesnas, kuras viņš sajauca ar gripu, līdz uzzināja savu patieso un traģisko diagnozi. Par to raksta "Lad Bible".
Pirmās pazīmes kravas automašīnas vadītājam Kīranam parādījās jau pirms trim gadiem un lika domāt par parastu saaukstēšanos: galvassāpes, sāpes rīklē un iesnas. Sākumā vīrietis tam nepievērsa uzmanību, taču viņa stāvoklis pakāpeniski pasliktinājās. Tikai datortomogrāfijas izmeklējums atklāja ātri augošu ļaundabīgu audzēju.
"Kad man diagnosticēja smadzeņu audzēju, es biju nobijies, dusmīgs un pastāvīgi sev jautāju - kāpēc?" dalījās Kīrans. Pirmās satraucošās pazīmes viņš pamanīja 2022. gada naktī, domājot, ka tas ir Covid-19 simptoms. Vīrietis veica testu, bet tas izrādījās negatīvs.
Viņš kopā ar draudzeni Ebiju Henstoku nolēma, ka tā ir gripa. Tomēr drīz vien kļuva skaidrs, ka slimība ir nopietnāka.
"Viņš bija lieliskā formā, nodarbojās ar triatlonu, trenējās - mēs vienkārši zinājām, ka kaut kas nav kārtībā. Tas nebija mūsu Kīrans," atceras Ebija. Pēc vizītes pie ģimenes ārsta viņu nosūtīja uz Voringtonas slimnīcu, kur apstiprināja šausminošo diagnozi. Vēlāk viņu pārvietoja uz Voltonas centru Liverpūlē, kur Kīrans piedzīvoja četras operācijas.
Turpmākā ārstēšana ietvēra radioterapiju un ķīmijterapiju, kas sākotnēji samazināja audzēju, taču vēlāk tika konstatēts, ka tas atkal sācis augt.
2022. gada 29. decembrī, stundu pirms operācijas, kuras laikā Kīranam bija plānots ievietot pastāvīgu šuntu, Šingleru ģimene uzzināja, ka viņam ir 3. pakāpes astrocitoma. Tas nozīmēja, ka atlicis apmēram viens gads.
"Es nebūtu ticis galā ar pēdējiem diviem gadiem bez draugu un ģimenes atbalsta, īpaši mammas un Ebijas. Viņas vienmēr mani lika augstāk par sevi, un es viņām vienmēr būšu par to pateicīgs," sacīja Kīrans.
"Viņa pēdējā izmeklēšanā 2025. gada jūnijā mums pateica, ka audzējs atkal sācis augt," piebilda Ebija.
Saskaņā ar Apvienotās Karalistes Nacionālā veselības dienesta datiem, smadzeņu audzēja simptomi var atšķirties atkarībā no tā, kura smadzeņu daļa ir skarta. Visbiežāk sastopamie simptomi ir: galvassāpes, krampji, slikta dūša un vemšana, miegainība, uzvedības vai atmiņas izmaiņas, kā arī redzes vai runas traucējumi, raksta "Postimees.ee".