Ja X stunda tomēr pienāk... kur doties ar savu 72 stundu somu?

VUGD pārstāve uzsver, ka cilvēku apziņošanai nevajadzētu būt problēmai, jo lielākajās pilsētās ir sirēnas, mazākās to var paveikt, izmantojot iepriekšminētos cilvēku resursus. Tomēr sirēnu tīklu vajadzētu paplašināt un uzlabot, un tā jau neesot, ka par to neviens nedomā. Finanšu resursi patlaban ir tādi, kādi ir, bet darbi ir saplānoti. “Nebūs tā, ka viss uzreiz noritēs ideāli. Tāpat kā mājsaimniecībā – ja pēkšņi kaut kas atgadās, uzreiz taču viss nav nolikts pa rokai un gatavībā. Trauksmes signalizāciju sistēma laika gaitā ir attīstīta un pilnveidota, tā nav saglabājusies no aizlaikiem. Burvju nūjiņas princips gan te nedarbojas – viss jādara soli pa solim. Patlaban lielu akcentu liekam uz mūsdienu tehnoloģiju iespējām, izstrādājam tā dēvēto šūnu apraidi. Piemēram, ja tuvojas negaiss, cilvēki savos tālruņos konkrētā reģionā par to saņem informāciju un ieteikumus, kā rīkoties. Vai arī, ja notikusi liela avārija, autovadītāji no tā reģiona saņem informāciju, ka labāk izvēlēties citus ceļus.