Nebalto dienu noliktavas Latvijā: uz ko varam cerēt X stundā

Tādēļ realitātē degvielas krājumi paliek turpat, kur līdz šim – tirgotāju termināļos. Valsts no šiem tirgotājiem ir iegādājusies noteiktu apjomu, kas ir kā neaizskaramā rezerve un glabājas pie viņiem. Ikdienā no tās pašas nosacītās mucas tiek smelta degviela, kas nonāk tirdzniecībā, tikai tirgotāju pienākums ir šo mucu visu laiku turēt pilnu. X stundā valsts var vai nu ļaut tirgotājiem pārdot arī rezerves krājumus, vai arī noteikt kādus ierobežojumus un tirdzniecības limitus, tas būs atkarīgs no konkrētās situācijas.