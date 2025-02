Kā slimnīcas trenē X stundai, stāsta ārsts Aleksejs Višņakovs

Tādā situācijā iestājas pavisam citi palīdzības sniegšanas principi. Vispirms pacienti tiek prioritizēti, respektīvi, saprotot to, ka katram pacientam nevar būt savs dakteris, notiek ārkārtas šķirošana. Prioritāru palīdzību saņem tie, kuru dzīvība ir apdraudēta. Varbūt cilvēki iedomājas, ka tādos apstākļos mediķi veic lielas operācijas, piemēram, ja norauta roka, ķeras pie piešūšanas. Nekas tāds nenotiek, jo pirmajā posmā tiek veiktas tikai tādas ķirurģiskas operācijas, lai glābtu dzīvību, viss pārējais tiek atlikts. Ārstu mums ir tik, cik ir. Protams, ārkārtas situācijā mēs varam piesaistīt ārstus no citām iestādēm. Pirmo diennakti mēs varam nostrādāt visi, bet pēc tam dakteriem jāļauj atpūsties. Tāpēc turpmākā darba plānošana būs atkarīga no tā, cik smagi ir cietušie un kāda veida palīdzība ir vajadzīga. Parasti tādu cilvēku, kura dzīvība ir tieši apdraudēta – ar iekšējo asiņošanu un tamlīdzīgi –, ir salīdzinoši maz, proti, ja notiek smags negadījums, kurā ir daudz cietušo, diemžēl liela daļa iet bojā uz vietas, bet no tiem, kuri tiek nogādāti šeit, ļoti smagā stāvoklī ir procentuāli nedaudzi. Ja pārējiem ir problēmas, kas prasa nopietnāku rīcību, piemēram, lūzumi, skrūvēšana vai, sacīsim, zarnu sašūšana, to var darīt atlikti. Tas ir pirmās diennakts, pirmo trīs diennakšu jautājums, un to var plānot.