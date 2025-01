Vai X stundā visiem pietiks naudas? Kritisko bankomātu atrašanās vietas un plāns krīzē

Karšu risinājums par visiem Latvijas teritorijā uzstādītajiem bankomātiem ar iespēju atrast sev vistuvāko, kurā var izņemt skaidro naudu, skatāms bank.lv. Tas izveidots, lai nodrošinātu skaidrās naudas pieejamību iedzīvotājiem visā Latvijas teritorijā, nosakot minimālās skaidrās naudas pieejamības un sasniedzamības prasības. Ir tāds teiciens: “Informēts – tātad apbruņots.” Tāpēc iedzīvotājiem jau laikus vajadzētu izpētīt Latvijas Bankas mājaslapā pieejamo kritisko bankomātu izvietojuma karti – kur atrodas tuvākie. Kā jau iepriekš teikts, primāri tie būs valstspilsētās, un katrā ciematā bankomāta nemaz nav. Saskaņā ar The European Association for Secure Transactions publicētajiem datiem par situāciju 2023. gada 30. jūnijā Latvijā uz 10 000 iedzīvotāju bija 4,9 bankomāti, kas ir viens no zemākajiem rādītājiem Eiropā.